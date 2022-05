Tempoanzeiger in Egeln zeigen Wirkung: Autofahrer gehen vom Gas

Egeln - „Die Anlagen laufen seit Jahren wunderbar. Und sie bringen tatsächlich was. Die meisten Kraftfahrer gehen vom Gas, wenn das rote Licht angezeigt wird“, schätzte der Verbandsgermeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) gestern bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden der Rettungsstiftung Jürgen Pegler, Andreas Sosniczka, in der Tarthuner Straße in Egeln ein. Dort hat die Stiftung gestern die sechste Geschwindigkeitsanzeigetafel in der Egelner Mulde seit 2016 nach einem dreimonatigen Probebetrieb offiziell übergeben. Sie kostet mit Ladegerät und Akku rund 2400 Euro und zeigt den Kraftfahrern schon von Weitem mit grüner oder roter Farbe an, ob sie zu schnell unterwegs sind.