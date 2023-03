Staßfurt - Am vergangenen Mittwoch stand der 141. Verhandlungstag an. Über 1000 Zeugen wurden verhört, davon allein etwa 800 Kunden. Nun ist der fast dreijährige Prozess in erster Instanz fast vorbei. Am Montag, 13. März, soll die Staatsanwältin ihr Plädoyer halten, am 15. März die Rechtsanwälte des Angeklagten. Die Urteilsverkündung ist am 22. März geplant. Wobei es noch Verzögerungen geben kann.

