Kunst Theater: Künstler am Schloss Hohenerxleben haben sich neu orientiert

Erst wandten sich Friederike und Hubertus von Krosigk vom Schloss Hohenerxleben ab, dann starb Schlossherrin Ingrid von Krosigk. Auch wenn keiner der Engagierten am Schloss mehr den historischen Namen trägt, so ist das „Ensemble Theatrum“ weiterhin aktiv und arbeitet an neuen Projekten.