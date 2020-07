Vier Jahre lang war Sandy Gärtner künstlerische Leiterin des Salzlandtheaters und Theaterpädagogin. Nun kehrt sie als Künstlerin zurück.

Staßfurt l Zweimal im Jahr braucht das Auto neue Schuhe für den veränderten Belag. Im Frühjahr bekommt das Vehikel Sommerreifen, im Herbst die Winterreifen. So ist das auch beim Auto von Sandy Gärtner. Mindestens zweimal im Jahr kommt sie nach Staßfurt, weil die Künstlerin nach all den Jahren ihre Stammwerkstatt noch immer in der Bodestadt hat. „Wenn ich den Reifenwechsel machen lasse, gehe ich auch immer zu Zapatos“, sagt sie. Der Schuhladen in der Steinstraße ist ihr in Erinnerung geblieben.

Wie es sonst aussieht? Von 2013 bis 2017 hat Gärtner in Staßfurt gearbeitet. Erst war sie künstlerische Leiterin des Salzlandtheaters, danach als Theaterpädagogin aktiv. Seitdem hat sie sich mit kleinen Ausnahmen kaum in Staßfurt herumgetrieben. Sie wird also sicher mit großem Hallo und freundlichen Worten am Freitag begrüßt. Denn um 19.30 Uhr tritt Gärtner als Kabarettistin zusammen mit Lars Johansen auf. „Freispielsweise“, heißt das Programm. Und das Motto heißt: fallen lassen. „Ich freue mich, Staßfurt wieder betreten zu dürfen. Vielleicht erkenne ich ein paar Gesichter wieder“, sagt Gärtner.

Und erstmals wird sie dann in Staßfurt auch auf der anderen Seite stehen. Nicht als die Frau hinter der Bühne, sondern auf der Bühne. Seit zwei Jahren spielt sie zusammen mit Lars Johansen. „Ich habe Kabarett immer gemocht. In Staßfurt habe ich im Tilly-Saal bereits Kabarett auf die Beine gestellt“, sagt Gärtner.

Letzte Veranstaltung vor Sommerpause

Eigentlich hätten Johansen und Gärtner bereits im Frühjahr nach Staßfurt kommen sollen, nun ist es also der besondere Termin als letzte Veranstaltung vor der verkürzten Sommerpause. Zustande gekommen war die Veranstaltung nach Absprachen zwischen Johansen und Stephan Czuratis. Der aktuelle Theaterleiter weiß, was er an Johansen hat, der seit vielen Jahren in der Magdeburger Kulturszene ein wichtiger Anker ist. „Er ist ein renommierter Künstler“, sagt Czuratis. Er weiß aber auch, was er an Sandy Gärtner hat. „Ich kenne sie als Ulknudel, nicht als Kabarettistin, habe aber vollstes Vertrauen“, so Czuratis, der Gärtner 2016 als Theaterleiter nachgefolgt ist. „Am Anfang hatten wir noch viel Kontakt, das ist jetzt weniger geworden, aber nie abgerissen.“

Eigentlich sollte der Kabarett-Abend ausfallen. Aber Johansen wollte unbedingt auftreten. „Er spielt mit Sandy auch für drei Leute. Da schwingt viel Idealismus mit“, sagt Czuratis. Bei dem Auftritt am Freitag wird ein neues Programm vorgestellt, das erstmals im Februar in Magdeburg gezeigt wurde. Nun wurde es thematisch aktuell angepasst. Sandy Gärtner ist gespannt, wie das ankommt. „Das ist ja anderes Publikum, kein Mainstream. Kabarett ist immer politisch“, sagt sie.

Auftritt unter freiem Himmel im Hof?

Ihr Wunsch ist es, dass der Auftritt nicht im großen Saal stattfindet. „Die Interaktion ist schwierig, wenn die Leute weit weg sitzen“, sagt Sandy Gärtner. Und weil der Kartenverkauf bisher schleppend verlief, könnten sich die wenigen Besucher fast im Saal verlieren. Gärtner hofft daher, dass die Veranstaltung in den Hof verlegt wird. „Das wäre toll. Wir hatten ja vor fünf Jahren im Salzlandtheater auch die Hofsommersause“, so Gärtner. Daran würde sie gern anknüpfen. Möglich ist der Ortswechsel auf alle Fälle. Denn die Option existiert auch in den Gedanken von Stephan Czuratis. Dabei muss natürlich auch das Wetter mitspielen. Prasselnder und andauernder Regen wie am Mittwoch würde eine Open-Air-Veranstaltung freilich unmöglich machen. „Ich werde einen Sonnentanz machen, damit es klappt“, sagt Gärtner. Witzig wie eh und je.

Sandy Gärtner hat in Staßfurt noch Kontakt zur Stadt, insbesondere zur Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragten Christine Fischmann. Sie betreibt die Theatergärtnerei, ist als Theaterpädagogin unterwegs und hat als Projektleiterin für ein Bundesmodellprojekt auch regelmäßige Einnahmen. „Trotzdem ist es auch für mich nicht einfach“, sagt sie. In Corona-Zeiten war sie als alleinerziehende Mutter auch im Home-Schooling gefragt. „Ich leide auch mit dem Salzlandtheater mit. Ich möchte nicht in der Haut von Stephan Czuratis stecken.“

Gleichwohl hofft sie, dass das Theater in Staßfurt die Krise übersteht. „Staßfurt ohne Theater wäre furchtbar. Jeder, der ins Theater geht, unterstützt auch das Theater.“ Es ist auch als Appell zu verstehen, die kulturellen Angebote in Staßfurt zu nutzen. Auch am Freitag. Auch beim Auftritt von Sandy Gärtner mit Lars Johansen.