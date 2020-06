Ein Hund weiß nicht, wann die Leine Pflicht wird. Ebenso stehen Pferdehalter in der Pflicht zu wissen, welche Wege sie mit ihren Tieren nutzen dürfen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Versäumnisse von Pferde- und Hundehaltern werden sich im Ortschaftsrat Hohenerxleben vorgehalten.

Hohenerxleben l Möglicherweise lag es an der langen Zeit der Einschränkungen, sich nicht wie gewohnt austauschen und seine Meinung persönlich beziehungsweise öffentlich sagen zu können.

In Hohenerxleben hatte sich offensichtlich in den vergangenen Monaten etwas angestaut, was bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung zum Ausbruch kam. Es ging um Pferde und schießlich um Hunde beziehungsweise deren Hinterlassenschaften und vor allem Halter.

„Pferde machen den R1 kaputt“, meinte Ortschaftsrätin Ilona Franke, als sie einige Dinge aufzählte, die nach ihrer Meinung nicht in Ordnung sind. Warum es keine separaten Eingänge für die Tiere gäbe, um zur Koppel an der Bode zu gelangen, fragte die parteilose Ortsrätin. Der Schotter auf dem genannten Weg gäbe das einfach nicht her, dass Pferde ihn benutzen.

Natürlich fühlte sich Ortsbürgermeister Siegfried Klein (CDU) angesprochen. „Mit Pferden werde immer ich in Verbindung gebracht. Es gibt mittlerweile aber den Reitbetrieb von Mario Naundorf“, stellte der Landwirt im Ruhestand fest. Ja, es sei sicher vorgekommen, dass nach einem Regen mal ein Hufabdruck hinterlassen wurde. „Wer was macht, macht auch Fehler“, forderte Klein etwas mehr Toleranz und nimmt den Reitbetrieb in Schutz. Man sei schließlich auf dem Dorf. Es sei denn, man wolle einen Ort ohne Pferde, Hunde, Hühner ...

Und nicht zu vergessen wäre, dass viele Kinder und Jugendliche hier eine sinnvolle Beschäftigung fänden.

Jetzt lenkte der sich angegriffen Fühlende den Fokus noch auf die Hundehalter. „An die Leinenpflicht hält sich hier so gut wie keiner.“ Darunter auch Räte. Außerdem würde es Hunde geben, „die auf die Pferdekoppel kacken“.

Die eventuell verlorenen „Pferdeäppel“ würden von den Pferdefreunden jedenfalls abgesucht. Kleins Erregung gipfelte in den Worten: „Ich würde übrigens lieber in so einen Berg treten als in einen Hundehaufen.“

Um die Pferdeäppel sei es ihr jedenfalls nicht gegangen, stellte Ilona Franke klar.

Jetzt schaltete sich Birgit Heldt ein. Die SPD-Mandatsträgerin erzählte von einem Erlebnis mit Reitern, die mit ihrem Pferd auf dem erwähnten Weg liefen. Als sie darauf aufmerksam gemacht wurden, seien sie pampig geworden. Der Reiterhofbetreiber sollte doch mal darauf einwirken.

Ilona Franke unterstrich abschließend: „Ich habe nichts gegen Pferde und ihre Freunde. Es gibt auch positive Beispiele, die zu loben sind.“ Es müsse doch aber auch mal die andere Seite angesprochen werden.