Saatkrähen stehen unter Artenschutz. Sie von belebten Plätzen zu vertreiben ist nicht so leicht. Symbolfoto: Steffen Fuessel/dpa

Das Problem mit Saatkrähen auf dem Hakeborner Friedhof und dem Sportplatz scheint sich erledigt zu haben.

Hakeborn l Die Maßnahmen, die die Gemeinde Börde-Hakel 2018 gegen die Saatkrähen eingeleitet hatte, um die Verschmutzung der Gräber auf dem Hakeborner Friedhof und des Sportplatzes mit Kot zu verhindern, zeigen eine positive Wirkung. Das schätzte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) am Mittwoch im Volksstimme-Gespräch ein. Er sprach von einem Erfolg.

Auf den fünf Bäumen über den Gräbern, die eine von der Gemeinde beauftragte Spezialfirma 2018 bearbeitet und dort die Äste entfernt hatte, haben die Saatkrähen keine Nester mehr gebaut. Diese Vorgehensweise hatte das Landesverwaltungsamt von der Gemeinde ebenso verlangt wie die Dokumentation jedes einzelnen Nestes der Krähen mit einem Foto. Der Plan der Verwaltung, die Vögel mit Hilfe eines Falkners zu verjagen, war von den Behörden abgelehnt worden.

Ausgerechnet auf den Friedhofsbäumen hatten sich rund 30 Saatkrähen-Pärchen angesiedelt und machten besonders den Senioren, die die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen auf dem Friedhof pflegen, das Leben schwer. Denn die Tiere verschmutzten dort alles mit ihrem Kot.

Daraufhin wandte sich Stöhr an das Landesverwaltungsamt. Nach monatelangem Schriftverkehr lag der Gemeinde Börde-Hakel Anfang 2019 die Genehmigung vor, fünf Bäume direkt über den Gräberfeldern so bearbeiten zu lassen, dass die dortigen Nester entfernt werden. Die Kosten für diese Aktion gab Bürgermeister Axel Großheim (parteilos) mit rund 3391 Euro an.