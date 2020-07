Am Staßfurter Schwanenteich haben sich zwei Jungschwäne verheddert. Ein Tier konnte die Feuerwehr retten, das zweite war ertrunken.

Staßfurt l Zu einem nicht alltäglichen Einsatz am Staßfurter Schwanenteich wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Staßfurt am Sonnabendvormittag alarmiert. Ein umsichtiger Bürger sah, wie zwei Schwanenkinder im Schilf blockiert waren und rief die Feuerwehr zu Hilfe. In Wathosen stiegen zwei Kameraden über Seile gesichert in den Schwanenteich, um an die beiden Schwanenkinder zu kommen. Ein Tier bewegte gerade noch den Kopf und war sehr schwach, dem anderen Schwanenkind konnten die Kameraden nicht mehr helfen. Es war bereits ertrunken.

Vorsichtig hoben die Kameraden das Jungtier aus dem Teich und erlösten es von unzähligen Metern Angelsehne. Die Schwanen-Eltern hatten dabei immer aus sicherer Entfernung die Kameraden im Blick und fauchten. Zu guter Letzt konnte ein Schwanenkind gerettet und wieder in den Teich gesetzt werden. Der Einsatz war damit beendet.