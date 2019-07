In Westeregeln wurden künstliche Flächen angelegt, in denen Feldlerchen sicher brüten können. Auf diesen wächst kein Getreide.

Westeregeln/Magdeburg l Landwirtschaft und Naturschutz – beides zusammen wäre schön. Doch die Realität sieht nicht selten anders aus. Interessen der Umwelt und Anliegen von Bauern sind nicht immer zu vereinen. Doch das Zusammenspiel kann auch klappen. In Westeregeln gibt es ein Beispiel, wo das funktioniert.

Als Landwirt Christian Meyer seinen Acker für dieses Jahr bestellt hat, stellte er seine Drillmaschinen bei der Aussaat hin und wieder ganz kurz ab. „Kein großer Aufwand“, erklärt er. Das hatte zur Folge, dass mehrere kleine freie Fenster auf dem Feld entstanden, wo nichts wuchs.

Auf 70 Hektar Land wurden rund 20 solcher Bereiche frei gelassen. Eine Fläche ist rund 15 Meter lang und drei Meter breit. „Die entstehenden ausgesparten Felder auf dem Acker sind schwarz“, erklärt Christian Meyer.

Gründe für den Rückgang

Er hat sich damit im vergangenen Jahr dazu entschlossen, erstmals an einem Projekt vom Naturschutzbund Deutschland e.V. (Nabu) teilzunehmen.

Denn bei den Aussparungen handelt es sich um Fenster für Feldlerchen. Die Vögel brüten auf dem Boden und haben in den vergangenen Jahren zunehmend Probleme, geeignete Stellen dafür zu finden.

Annette Leipelt vom Nabu Sachsen-Anhalt erklärt, warum das so ist. „Der starke Rückgang der Feldlerche ist ein deutliches Zeichen der bisherigen Entwicklungen in der Agrarlandschaft und auch das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik, da der Niedergang der Feldvögel in unmittelbarem Zusammenhang mit der Intensivierung der Landwirtschaft steht.“ Der Verlust von Hecken, Baumgruppen, Brachflächen und Feldrainen, die Steigerung des Energiepflanzenanbaus von etwa Mais- oder Raps - und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln tragen ihrer Auskunft nach wesentlich dazu bei, dass Feldlerche, Rebhuhn und Kiebitz auch in Sachsen-Anhalt kaum noch geeignete Flächen als Brutrevier und zur Nahrungssuche zur Verfügung stehen, so Leipelt. Hinzu komme, dass es kaum noch unbewirtschaftete Brachflächen gebe. Der Nabu spricht hier von einem „enormen Rückgang.“

„Doch Landwirte können insgesamt einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Feldvögel leisten“, erklärte sie.

Und hier kommt neben weiteren Maßnahmen, die der Nabu vorschlägt, wieder das Feldlerchenfenster ins Spiel.

Die Vögel sollen auf den bewusst angelegten freien Flächen wieder einen geschützten Ort finden, ihre Jungen aufzuziehen.

Vom Traktor überrollt

Das sei in den vergangenen Jahren immer schwerer geworden, heißt es. Denn der Getreideanbau sei vielfach von Sommer- auf ertragreicheres Wintergetreide umgestellt worden. Das wachse aber früher im Jahr sehr hoch und dicht, dass Feldlerchen dort nicht so oft brüten können. „Sie finden keine Landemöglichkeiten in den hohen Beständen“, erklärt Annette Leipelt und fügt hinzu, welche Konsequenz das hat. „Die Lerchen weichen zur Brut auf vegetationsfreie Fahrspuren aus, wo ihre Nester bei der nächsten Feldbearbeitung direkt vom Traktor überrollt oder Opfer von Nesträubern werden.“

Für die drei Landwirte der Pächtergemeinschaft Börde aus Westeregeln, zu der auch Christian Bauer zählt, ist die Schutzmaßnahme in diesem Jahr ein erster Versuch. Geld dafür, dass sie sich entschlossen haben, mit dem Nabu zusammen zu arbeiten, erhalten die Unternehmer nicht. Und auch wenn ihr Engagement nicht subventioniert wird, wollen die Bauern im nächsten Jahr wieder solche „Nester“ anlegen, um nicht tatenlos zuzusehen, wie der Bestand der Lerchen weiter zurückweicht. Natürlich komme es zu einem Flächenverlust, der halte sich aber in Grenzen und sei zu verschmerzen, meint Christian Meyer. „Wir wollten mit unserer Teilnahme an dem Projekt einfach ein Zeichen setzen. Denn immer gebe es die Diskussion, dass Landwirtschaft und Naturschutz nicht Hand in Hand gehen können. „Ich habe Lerchen gesehen und darüber nachgedacht, das auszuprobieren“, schildert der Mann aus Westeregeln seine Beweggründe zu kooperieren. Jetzt sei auch ein Vogelkundler da gewesen und habe beobachtet, dass Feldlerchen über den Feldern kreisten. „Sie waren an den freien Stellen unterwegs, das ist ein Zeichen, dass der Lebensraum passt“, teilt der Nabu mit. Wie viele Vögel genau auf dem Acker in Westeregeln gebrütet haben, konnte auf Nachfrage allerdings nicht gesagt werden. Denn eine Annäherung während der Brutzeit gestalte sich schwierig, weil damit das Risiko gestiegen wäre, dass Raubsäugetiere die Spur aufnehmen, so der Grund.

Lebensräume verbessern

Für Annette Leipelt steht fest, dass Schutzmaßnahmen dringend nötig sind. Sie freut sich, dass die Landwirte in Westeregeln den Nabu unterstützen. So könne dazu beigetragen werden, die Lebensräume während der Brutsaison zu verbessern. Wichtig sei hierbei, dass Feldlerchen wieder die Möglichkeit bekommen, mehrmals im Jahr zu brüten.