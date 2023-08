Nach jahrelangem Studium und der Facharztausbildung wird der 32-jährige Tobias Ortmann im September seine Praxis in der Humboldtstraße in Staßfurt eröffnen. Der Andrang wird groß sein. Der Mangel an Allgemeinmedizinern ist riesig.

Noch stehen die Räume in der Humboldtstraße 1a in Staßfurt leer. Ab nächste Woche beginnt in der Praxis von Tobias Ortmann die Möblierung.

Staßfurt - Tobias Ortmann muss noch was machen. Am späten Nachmittag steht der 32-Jährige in den noch leeren Räumen in der Humboldtstraße 1a in Staßfurt und hat den Zollstock in der Hand. Neben der Tür misst er gerade die Wand aus. „Da soll eine Magnetwand hin“, sagt er. Mit flinken Fingern und Worten erklärt er dann, wohin genau und wie das aussehen soll.