Toiletten am Postring in Staßfurt sind nach Vandalismusschäden seit 2018 geschlossen. Der Parkplatz samt Klo soll neu gestaltet werden.

Staßfurt l Diesem Hinweis aus der Bevölkerung musste Johann Hauser nachgehen. Einen Brief hatte das Stadtratsmitglied (FDP) bekommen. Es habe Beschwerden von Passanten gegeben über die öffentliche Toilette am Postring in Staßfurt. Die Toiletten wären zugesperrt. Wer dort an der Bushaltestelle aussteigen würde und seine Notdurft verrichten müsste, stehe eben vor verschlossenen Türen.

Dementsprechend würden die Toilettengänger ihr Geschäft in den Büschen dahinter absolvieren. „Das kann ja wohl nicht sein“, schimpft Hauser. „Es muss doch dafür gesorgt werden, dass die Toilette wieder geöffnet wird.“

Schon seit mehr als einem Jahr sind die Toiletten zu. Unangenehmer Uringeruch hängt in der Luft, obwohl die Toilette ja nachweislich schon lange nicht mehr benutzt werden kann. Nachdem es Vandalismusschäden gegeben habe, musste die Stadt Staßfurt, die die Toiletten betreibt, kurzerhand zuschließen. Auch um vorbeugend zu verhindern, dass es schlimmer wird. Elektroanlagen brannten damals aus. Genauso wie Sanitäranlagen.

Toiletten am Bahnhof

Die Stadt verweist bei öffentlichen Toiletten auf das Verwaltungsgebäude Haus II in der Steinstraße 38, das 150 Meter von den Toiletten entfernt ist. Dort kann zu den Öffnungszeiten die Toilette benutzt werden. Zudem verweist sie auf den Bahnhof. Dort gibt es ebenfalls öffentliche Toiletten. Die Lebenshilfe kümmert sich um die Unterhaltung. Diese Toiletten liegen etwa 400 Meter vom Postring entfernt. Hier stört sich Johann Hauser aber an den Öffnungszeiten. „Die sind ja nur von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 und am Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet“, sagt er. „Wenn ich zu anderen Zeiten auf das Klos muss, muss ich anhalten. Oder in die Hosen machen.“ Er findet, dass das ein untragbarer Zustand ist.

Wann wird das Toilettenhäuschen am Postring erneuert? Das hängt auch mit der Neugestaltung des Parkplatzes zusammen. „Die Umgestaltung wird derzeit vorbereitet“, sagt Susanne Epperlein, Fachdienstleiterin für Stadtsanierung und Bauen. „Es haben Untersuchungen stattgefunden. Ein Planungsbüro ist damit beauftragt, Konzepte zu erarbeiten.“ So seien die Parktaschen nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, auch die Umgebung müsse neu gestaltet werden. Was das kostet, was genau gemacht wird und wann es losgeht, ist noch offen. Vielleicht geht es 2020 los. Eine interne Vorstellung der Ideen ist für November vorgesehen.