Nach dem Diebstahl eines urzeitlichen Findlings in der Börde ist dieser nun wieder aufgetaucht.

Staßfurt/Bottmersdorrf (vs) l Nach dem bei Bottmersdorf (Landkreis Börde) ein 17 Tonnen schwerer Findling von einem Acker verschwunden ist, ist dieser nun wieder aufgetaucht. Ein Mann hatte sich bei der Polizei gemeldet.

Wie die Polizei aus dem Salzlandkreis mitteilte, habe sich am Donnerstagnachmittag ein Mann beim Polizeirevier in Staßfurt gemeldet. "Der 45-Jährige erklärte den Beamten, dass er den Findling nahe Etgersleben an sich genommen hatte", so Polizeisprecher Marco Kopitz. Der Mann hatte in der Zeitung gelesen, dass eine Strafanzeige wegen des Diebstahls des tonnenschweren Steins erstattet wurde.

"Der Mann war offenbar davon ausgegangen, dass der Stein niemanden gehören würde und in seinem Vorgarten besser aufgehoben wäre", erklärte Kopitz weiter. Die Polizei habe nun nach der Selbstanzeige die Ermittlungen aufgenommen.

Der Findling ist etwa 17 Tonnen schwer, sechs Meter lang und anderthalb Meter hoch. Er soll durch eine Gletscherwanderung in der Eiszeit zum Vorschein gekommen sein.