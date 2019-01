Ein ganzes „Haus“ am Haken. Acht neue Mobilheime an einem Tag stellten die Burger Kranführer am Löderburger See auf. „Peanuts“ bemerkt Kranführer Peter Loecke zum Gewicht von jeweils 4,5 Tonnen. Die zweite Hälfte der Chalets waren in der Nacht zuvor per Schwerlasttransport von Frankreich in den Salzlandkreis transportiert worden. Foto: Falk Rockmann