Wie kommt der Salzländer Kulturstempel an? Die Volksstimme hat sich in Hecklingen umgehört.

Über 40 Kulturorte im Salzlandkreis Stempeln und den Salzlandkreis kennenlernen – Diesem Motto folgend laden knallrote Kästen vor über 40 Kulturstätten der Heimat zum Sammeln ein In Anlehnung an das Wanderstempeln im Harz wurde vor einigen Jahren der Salzländer Kulturstempel durch den Verein „Salzländer Kulturstempel“ eingeführt. Mit mehr als 40 Kulturstätten bietet der Salzlandkreis derzeit seinen Einwohnern und Touristen eine Kulturtour der besonderen Art. Spannende Orte wie das Ringheiligtum Pömmelte, das Salzlandmuseum, Schlösser, Burgen, Kirchen und Denkmäler laden zum Verweilen, Entdecken und Staunen ein. Auch kleine Entdecker können sich als Sammler beteiligen und Tiergärten, Zoos und das Abenteuerland Harzer Seeland erkunden. Stempelhefte sind (neben den Filialen der Sparkasse) im Salzlandmuseum in Staßfurt für je 2,50 Euro mit einer Infobroschüre zu erwerben.

Hecklingen l Die Tür der Kirche Sankt Georg und Pancratius in Hecklingen ist noch zu. Eine Familie steht davor, sucht Kontakt, spricht einen Mitarbeiter vom evangelischen Pfarramt an. Sie haben Glück, dass er zufällig davor steht. Die Leute sind extra aus Ballenstedt angereist, um das romanische Bauwerk zu sehen. Sie halten kleine rote Hefte in der Hand. Der Mann, der die Tür aufschließt, ist Uwe Köths. Er zeigt den Besuchern auch den roten Kasten ganz hinten in der Ecke. Darin befindet sich der Salzländer Kulturstempel. Diesen hat die Familie im Visier. Die Hefte in der Hand werden darauf gepackt. Darin sind über 40 kulturelle Stationen im Salzlandkreis aufgeführt.

Dabei handelt es sich um die Stationen des Salzländer Kulturstempels. Sie können in dem „Reiseführer“ abgestempelt werden, wenn man sie besucht. Auch die romanische Basilika mit ihren über 800 Jahre alten Stuckengelen gehört dazu. Carsten Bergmaier, so heißt der Familienvater aus Ballenstedt, erzählt, dass er über das Internet auf die Aktion aufmerksam geworden ist. Das Erkunden der Region auf den Spuren der Kultur im Salzland biete sich vor allem für Kinder an, meint er. Die Stationen könnten bequem mit dem Auto angefahren werden. Die Stempeljäger aus Ballenstedt erzählen, dass sie, wenn sie zehn, zwanzig oder dreißig Stationen mit dem Symbol aus den roten Kästen abgesegnet haben, eine Salzlandkulturnadel erhalten. Wer die 40-Stempel-Marke knacke, werde als Kulturkonsul geehrt.

So weit sind die Bergmaiers aber noch nicht. Sie stehen derzeit noch am Anfang ihrer Tour. In der vergangenen Woche schauten sie sich neben Schloss Plötzkau in der Verbandsgemeinde Saale Wipper auch schon einen speziellen Spielplatz bei Ilberstedt an. Dazu teilt der Salzländer Kulturstempel auf Facebook Hintergründe mit. „Seit kurzer Zeit gibt es einen weiteren Sonderstempel - am Wipperradweg in Ilberstedt, Ortsteil Cölbigk.“ Unter tatkräftiger Initiative sei es möglich gewesen, eine Stempelstelle mit dem für Ilberstedt historisch verbundenen Knecht Ruprecht-Motiv einzuweihen. Denn er soll der Sage eines Tanzwunders nach von dort stammen.

Bilder Die Sammelhefte für den Salzländer Kulturstempel. Foto: Nora Stuhr



„Ein wunderbarer Spielplatz befindet sich dort“, schwärmen die Ballenstedter. Vor allem ihr Jüngster, der kleine Timo Bergmaier, habe das super gefunden. In der Basilika wollte der Vierjährige ein Ritual vom Vortag wiederholen. Der Stempel kam nicht nur in sein Heft, sondern auch auf seine Hand.

Bleibt zu fragen, wie die Verantwortlichen vor Ort die vor einigen Jahren eingeführte Aktion mit den roten Stempelkästen finden und bewerten? Uwe Köth, der in Hecklingen derzeit die Kirchentür für Besucher wie die Familie Bergmaier aufschließt, erzählt, dass ein Großteil der Gäste im Moment genau aus diesem Grund kommt. „Ich würde sagen, rund die Hälfte der Leute, die in die Kirche wollen, kommen wegen des Salzländer Kulturstempels“, schätzt Uwe Köths. Einige würden sich die Kirche ansehen und Fragen stellen, hätten also tatsächlich geschichtliches Interesse. Andere seien bloß da, um schnell abzustempeln und würden dann wieder fahren, berichtet der Mann vor Ort von seinen Beobachtungen. Die „Schnell-Stempler“ seien in Hecklingen aber die Ausnahme, meint er.

Bleibt zu fragen, wie viele Gäste sich das Gotteshaus in den vergangenen Monaten insgesamt unabhängig vom Stempel angeschaut haben. Dazu informiert er, dass im Juli wegen Corona noch ein Knick zu spüren ist. Nur 56 Leute kamen, im Juli waren es schon 109, im August sind 56 Männer, Frauen und Kinder gezählt. Im Vergleich zu den Vorjahren sei das schon weniger, aber alle seien froh, dass die Kirche überhaupt wieder offen sei.

Die romanische Basilika hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet und an den Wochenenden sowie feiertags täglich von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Besucher melden sich unter (0 39 25) 28 42 77 an oder kontaktieren das Pfarramt in der Hermann-Danz-Straße 52 direkt.