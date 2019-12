Vor dem Eintauchen ins eiskalte Wasser wärmten sich die Frauen und Männer noch am Feuer auf. Danach kamen noch zwei weitere Eisbader aus Schneidlingen dazu. Foto: René Kiel

Das Eisbaden ist in Borne zweimal pro Jahr zu einer guten Tradition geworden. Und es werden immer mehr Mutige.

Borne l „Wenn ich aus dem Wasser raus komme, fühle ich mich immer richtig wohl“, sagt Manfred Delius aus Borne. Der Rentner ist Eisbader: „Ich gehe drei- bis viermal in der Woche zum Baden, auch wenn es stürmt und schneit. Das Wetter spielt für mich keine Rolle.“ Nur wenn der See in Borne mit einer Eisdecke bedeckt ist, verzichtet Manfred Delius aus Sicherheitsgründen auf seine gewohnte Erfrischung.

Einen Tag vor Heilig Abend stand das Abbaden im Terminkalender der Eisbären um Manfred Delius. Dazu kamen am Nachmittag 22 Frauen und Männer am Steinbruchsee am Ortsausgang Borne Richtung Bahrendorf zusammen. Mit dabei war erstmals auch der Bürgermeister der Gemeinde Borne Sven Rosomkiewicz (CDU).

Feuer und Glühwein

Er hat sich von dem passionierten Eisbader Manfred Delius anstecken lassen wie der erst 15-jährige Oliver Faatz, der Ende 2018 beim ersten Eisbaden auf den Geschmack gekommen war, und Moritz Brachtel sowie die 16-jährige Lili Bester. Der älteste Teilnehmer war der 80-jährige Horst Merschitz. Darüber hinaus säumte eine ganze Reihe von Zuschauern den Rand des kleinen Sees. Sie hatten aber nicht den Mut, es Manfred Delius und seinen Mitstreitern gleich zu tun.

Bilder Der 78-jährige Manfred Delius hält das Thermometer hoch. Es zeigt eine Wassertemperatur von 6 Grad Celsius an. Foto: René Kiel



Die Frauen und Männer ließen sich von den Temperaturen kurz über dem Gefrierpunkt nicht beirren, zogen sich um und wärmten sich dann gemeinsam am Feuer oder auch mit einem Glühwein von innen auf.

Danach ließen sie es sich nicht nehmen, in das glasklare Wasser zu gehen. Das hatte dieses Mal eine Temperatur von sechs Grad Celsius, wie das Thermometer von Manfred Delius anzeigte. Draußen war es nur zwei Grad Celsius wärmer.

In Ordnung

„Es war nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich hatte angenommen, dass das schmerzhafter ist“, berichtete Sven Rosomkiewicz, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, über seine ersten Erfahrungen als frischgebackener Eisbader. „Es war in Ordnung, aber man hält es bei den Temperaturen nicht minutenlang im Wasser aus“, so der Kommunalpolitiker.

Bislang sei er aufgrund anderer Termine immer drumherum gekommen, ins Wasser gehen zu müssen. „Dieses Mal wurde der Termin aber nach vorn verlegt. Da konnte ich mich einfach nicht mehr rausreden“, sagte Sven Rosomkiewicz.

„Es war kalt. Wenn man bloß kurz drin ist, geht es“, sagte Oliver Faatz danach. Und Moritz Brachtel meinte: „Es war gut, aber kalt.“ Er will beim nächsten Mal noch mehr reingehen.

Erst ab-, dann anbaden

„Wir waren vor zwei Jahren schon mal hier. Wir waren sonst am Löderburger See. Dort hatten wir Manfred Delius kennen gelernt“, sagte Robert Göbke aus Schneidlingen, der zusammen mit Christoph Dannenberg aus Schneidlingen zum Abbaden nach Borne gekommen war. Beiden Männer gefällt die schöne Gemeinschaft, die die Eisbader in Borne pflegen. „Deshalb versuchen wir, immer herzukommen“, sagte Robert Göbke.

Wenn es nach Jan Bester gegangen wäre, hätte sich die Truppe am 31. Dezember, 24 Uhr, getroffen, um am Ende des alten Jahres ab- und am Anfang des neuen Jahres gleich wieder anbaden zu können.

Manfred Delius freut sich darüber, dass sich immer mehr Gleichgesinnte finden. Der 78-Jährige gehört der Eisbader-Interessengemeinschaft Löderburger Eislöwen an.

Der in Borne lebende Senior, den das Eiswasser jung und frei von Erkältungskrankheiten gehalten hat, macht das jetzt schon insgesamt 13 Jahre lang. Seine ungewöhnliche Leidenschaft begründete er damit, dass er im März und damit im Sternzeichen der Fische geboren wurde. Und Fische wollen nun mal schwimmen.

Winter- oder Eisbaden ist das Baden bei Wassertemperaturen um den Gefrierpunkt, wobei man bis zur Brust ins Wasser steigt. Durch die plötzlich eintretende Kälte ist man einem starken Temperaturreiz ausgesetzt. Um sich warm zu halten, reagiert der Körper, indem er schnellstmöglich Wärme produziert. Dabei weiten sich die Gefäße, die sich nach dem Temperatursturz kurzfristig zusammengezogen hatten. Das Blut kann schneller zirkulieren, der Kreislauf stabilisiert sich.