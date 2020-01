Am 23. Mai 2014 wurde Richtfest für das neue Güstener Kitagebäude gefeiert. Da befand sich die Einrichtung bereits 14 Jahre in Trägerschaft der Volkssolidarität. Hier hämmerte neben Bürgermeister Helmut Zander (2. von rechts) Steffen Globig (rechts) als Saale-Wipper-Verwaltungsleiter noch mit. Foto: Falk Rockmann

Warum die Verbandsgemeinde Saale-Wipper die Kita "Güstener Spatzen" zurück haben will, erklärt Bürgermeister Jan Ochmann.

Güsten l „Wir planen unsere Finanzanteile für die Kindertagesstätten, und der Landkreis verhandelt mit den freien Trägern, was die Verbandsgemeinde (VBG) letztendlich vorgesetzt bekommt.“

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Jan Ochmann (CDU) kommt auf den Punkt, der die Saale-Wipper seit Jahren am meisten wurmt, nämlich das weitgehend fehlende Mitspracherecht bei den Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsverträgen für die Einrichtungen in freier Trägerschaft. „Niemanden hat interessiert, ob die Saale-Wipper vielleicht auch weitreichendere Pläne hat mit den Kindertagesstätten in den Mitgliedsgemeinden. Das war offensichtlich egal. Jeder Träger hat nur für sich mit dem Landkreis verhandelt.“

Die Beiträge für die Kindertagesstätten machen neben den Feuerwehren den größten Posten des VBG-Haushalts aus. Dabei sei es zweitrangig, um welchen freien Träger es sich handelt, so Ochmann

Ein weiterer Punkt bei den Bestrebungen zur Rückübertragung ist, dass die Kommune wieder mehr Mitsprache auch bei den Konzepten wolle. „Wir haben nur eine eigene Kindertagesstätte“, betont der Verwaltungsleiter. Nämlich die in Ilberstedt. Von der eigenen Trägerschaft erhoffe man sich nicht nur „direkten Zugriff auf das Personal“, sondern auch eine „engere Verschränkung von Kindertagesstätte und Grundschule“.

Aussicht

Ja, die Aussicht auf den deutschen Kita-Preis für die „Güstener Spatzen“ sei „ein Ritterschlag für die Leute, die dort arbeiten“, gibt Ochmann zu. Und es würde den Erziehern auch offen stehen, zu bleiben. „Wir wollen aber auch das Personal selbst steuern und dabei direkt eingreifen können.“

Er verstehe die Aufregung um das Thema nicht. „Es gab keinen Aufschrei der Empörung“, meint der Verbandsgemeinde-Bürgermeister, auf die „Geheimniskrämerei" der Saale-Wipper angesprochen.

Selbst dann nicht, als versehentlich durchgesickert war, um welche Kita es sich bei der Diskussion im Rat handelt. Dass das Thema nichtöffentlich behandelt wurde, habe einzig und allein daran gelegen, dass man es im Rat vorher besprechen musste. Und es ging um die Rechte Dritter, sprich die Volkssolidarität als Träger.

Die Volksolidarität geht immerhin ins 20. Jahr ihrer Trägerschaft für die Güstener Kita.

Beschluss

Mit Beschluss des Verbandsgemeinderats in nichtöffentlicher Sitzung war nun kurz vor Weihnachten in Giersleben die Kündigung des Mietvertrages gegenüber dem Träger zum 31. Dezember 2020 beschlossen worden.

Dass die Verbandsgemeinde mit diesem Schritt Kosten einsparen wolle, verneint Jan Ochmann. „Damit haben wir nicht gerechnet.“ Der Beschluss sei kostenneutral. Die Tarife für die Erzieher seien mittlerweile fast gleich, ob in kommunalen oder in Einrichtungen freier Träger. Und ja, es gab die Zeit, als Kommunen ihre Einrichtungen abgegeben haben, um Personalkosten zu sparen. „Die freien Träger waren lange Zeit günstig“, gibt der Saale-Wipper-Chef zu, „bis 2014, solange die Kommunen noch selbst verhandeln konnten“. Also bis zu den KiFöG-Änderungen, wodurch weniger Mitsprachemöglichkeiten bestanden und die Kommunen „,aufgebrummt‘ bekamen, was sie zu zahlen haben“.

Unterdessen hat die Verbandsgemeinde Saale-Wipper einen Fördermittelbescheid für den Neubau der Kita Pusteblume Ilberstedt in der Hand. 1,6 Millionen Euro soll der Ersatzbau für das desolate Gebäude kosten, wovon gut die Hälfte gefördert wird. In diesem Jahr soll der Bau auf der Domäne beginnen. Die Fertigstellung ist Mitte 2022 geplant.