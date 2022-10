Traumberuf Güstener mit Leib und Seele Lackierer

Die Arbeit mit geschickter Hand und gutem Auge ist es, was Tobias Seidl an seinem Beruf so liebt. Der 40-Jährige ist mit Leib und Seele Fahrzeuglackierer, seitdem er vor 24 Jahren als Lehrling in der Autowerkstatt Nietz begann.