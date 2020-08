"Sachsenuschi" ist am Wochenede auch dabei, wenn sich zahlreiche Sprinter-Fahrer aus dem Bundesgebiet in Wolmirsleben treffen. Screenshot: Instagram/"uschisachsen"

Eine relativ unbekannte Szene von Auto-Fans wird am letzten Augustwochenende den Schachtsee in Wolmirsleben aufsuchen.

Wolmirsleben (rki) l Am kommenden Wochenende begrüßt der Wolmirsleber Schachtsee eine noch recht unbekannte Szene. Diese besteht aus liebevoll und leidenschaftlich aufgebauten Transportern und ihren Fahrern, sagte der Besitzer des Seebades, Joachim Noeske, der Staßfurter Volksstimme und fügte hinzu: „Sie bringen am Wochenende den Schachtsee zum Leuchten in der Nacht, da diese teilweise komplett beleuchtet sind. Die Leute kommen aus ganz Deutschland zu uns, um an den jährlichen Treffen teilzunehmen.“

Die Transporter können auch gern vor Ort besichtigt werden. Mit dabei ist auch „Sachsenuschi“, der Besitzer des Fahrzeuges, der im letztem Jahr gleich zwei Pokale mit diesem tollen Gefährt sein eigen nennen konnte. Die Transporter können am Sonnabend zirka ab 14 Uhr in Augenschein genommen werden.