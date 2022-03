Trinkwasser: Die Fragen sprudeln

Zu laufenden Maßnahmen sollen in diesem Jahr auch Bauarbeiten hier in der Hermann-Danz-Straße in Hecklingen beginnen, ebenso an der Ortszuführungsleitung Rathmannsdorf, im Birkenweg Egeln, im Wilhelm-Busch-Weg Staßfurt und an der Ortszuführungsleitung Amesdorf.

Foto: Archiv