Trinkwasser: Egelner Mulde will anderes Finanzierungsmodell beim Neubau von Trinkwasserleitungen

Die Anlieger im vorderen Teil der Neundorfer Straße in Güsten, die mit neuer Trinkwasserleitung versehen wurde, haben Glück. Die Anlieger des Endes Richtung Westen dürften dagegen die Leitung teuer bezahlen, wenn deren Erneuerung dann an der Reihe wäre.

Egeln - Am 5. April wollen sich die Bürgermeister und die Vertreter der Mitgliedsgemeinden des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt im Haus am See in Staßfurt treffen und über eine neue Variante beraten. „Wir wollen hoffen, dass wir die anderen Mitglieder dort von unserer Position überzeugen können“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) Mittwochabend in der Verbandsgemeinderatssitzung in der Aula des Schulzentrums Egeln.