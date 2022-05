Trinkwasser in Cochstedt: Warum die Versorgung weiter unklar ist

Die Zukunft der Trinkwasserversorgung in Cochstedt ist weiter ungewiss, nachdem die Stadtverwaltung im letzten Stadtrat einen Rückzieher machte. Wie es nun weiter geht.

Der Ortsteil Cochstedt der Stadt Hecklingen: Wer wird in Zukunft für die Trinkwasserversorgung zuständig sein?

Hecklingen/Cochstedt - Die Stadtverwaltung Hecklingen hatte in der letzten Stadtratssitzung vorgeschlagen, den Beschluss von 2021, der die Übertragung der Tinkwasserversorgung in Cochstedt an den Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt vorsah, wieder aufzuheben. Doch es kam anders.