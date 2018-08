Auf der Baustelle der Verbandskläranlage in Staßfurt kommen die Arbeiten zur Umrüstung voran. Hier sieht man im Hintergrund die zwei Türme der Zwei-Phasen-Faulung und im Vordergrund das Bauwerk der Feinstsiebung. Foto: WAZV

Welche Auswirkungen hat die Hitze auf die Trinkwasserversorgung im ehemaligen Landkreis Staßfurt?

Staßfurt/Egeln/Hecklingen l Wir erleben gegenwärtig die schlimmste Hitzewelle seit mehr als 50 Jahren. Welche Auswirkungen sie auf die Trinkwasserversorgung in den 22 Orten des ehemaligen Landkreises Staßfurt hat erfuhr Volkssstimme-Mitarbeiter René Kiel im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt Andreas Beyer.

Volksstimme: Wie lange kann der Verband eine stabile Versorgung mit Trinkwasser in hoher Qualität noch sicherstellen? Können Versorgungsengpässe wie zu DDR-Zeiten eintreten?

Andreas Beyer: Der WAZV erhält sein komplettes Trinkwasser von der Trinkwasserversorgung Magdeburg (TWM) aus dem Wasserwerk Colbitz. Es gibt momentan keine Hinweise darauf, dass der Bedarf durch die TWM nicht abgedeckt werden kann. Auch von den vertraglich garantierten Einkaufsmengen sind wir noch weit entfernt, so dass aus jetziger Sicht die Hitzewelle auf Quantität und Qualität der Versorgung keine Auswirkungen hat.

Bilder Zu den zahlreichen Investitionen des Verbandes gehören auch die Maßnahmen in der Salzstraße in Staßfurt, wo ein Schachtbauwerk gesetzt wird. Foto: ...



Wie wirkt sich die Trockenheit auf die Arbeit des Verbandes aus?

Im Grunde genommen gar nicht. Lediglich die Arbeitsschutzvoraussetzungen wurden angepasst. Neben ausreichend Trinkwasser steht den gewerblichen Mitarbeitern entsprechender Sonnenschutz zur Verfügung. Allerdings kann es bei Spitzenabnahmen, insbesondere durch Löschwasserentnahme, zu Druckschwankungen und damit zu Beeinträchtigungen im Netz kommen. Durch gezieltes Abschiebern der Versorgungsgebiete kann dies aber kurzfristig durch den Verband korrigiert werden.

Wie hat sich der Wasserverbrauch im ersten Halbjahr entwickelt?

Die Entwicklung des Wasserverbrauches kann erst am Jahresende mit Bestimmtheit festgestellt werden. Der Wassereinkauf ist ein Indiz für das Verbrauchsverhalten, allerdings auch die Anzahl und Schwere der Rohrbrüche. Im ersten Halbjahr 2018 haben wir insgesamt 63 300 Kubikmeter mehr eingekauft. Das ist ein Plus von 4,9 Prozent. Erwartungsgemäß waren die Monate Mai und Juni mit 8,1 beziehungsweise 10,7 Prozent deutlich über den Mai- und Juniwerten des vergangenen Jahres.

Im Mansfelder Land und in der Altmark werden die Kunden zum strikten Wassersparen aufgerufen. Gibt es auch bei uns Einschränkungen, was den Verbrauch anbelangt?

Bewusster Umgang mit Trinkwasser ist immer empfehlenswert. Die Veranlassung zum Aufruf zum Wassersparen sehe ich momentan nicht.

Was ist zu tun, wenn man Trinkwasser dringend zum Gießen für den eigenen Garten am Haus braucht, aber dafür nicht auch noch die Abwassergebühren bezahlen will?

Für beide Abwassergebiete gilt: Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt sind, werden von der Abwassergebühr abgesetzt. Der Nachweis, dass bestimmte Wassermengen nicht der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage zugeführt wurden, kann grundsätzlich nur durch die vom WAZV gebührenpflichtig, bereitgestellten, installierten und verplombten Wasserzähler geführt werden. Dabei lohnt es sich durchaus, vorher nachzurechnen. Denn die Grundgebühr für einen solchen Zähler beträgt 3,49 Euro pro Monat inklusive Mehrwertsteuer. Demnach lohnt sich ein solcher Nebenzähler im Abwasser-Gebiet I im Raum Staßfurt/Güsten erst ab einer Jahresmenge von 31 Kubikmeter, im Abwassergebiet II in der ehemaligen Bodeniederung bereits ab 13 Kubikmeter.

Wie wird eigentlich die Niederschlagswassergebühr berechnet? Müsste es da nicht in diesem Jahr aufgrund der extrem geringen Regenmengen einen dicken Rabatt geben?

Die Niederschlagswassergebühr wird ebenso wie die Abwassergebühr auf 3 Jahre kalkuliert. Dadurch werden Schwankungen bei den Kosten entsprechend ausgeglichen. Zudem ist das Jahr noch nicht zu Ende. Erfahrungsgemäß werden Starkregenereignisse kommen, die dann entsprechend auch die Regenmengen bringen. Abgerechnet wird im September 2019, wenn die Gebührenkalkulation 2020-2022 ansteht.

Wie kommt der Verband mit der Abarbeitung der im Wirtschaftsplan 2018 enthaltenen Investitionen in das Ver- und Entsorgungsnetz sowie im Klärwerk voran?

Unterschiedlich. Einige Baumaßnahmen laufen planmäßig, bei einigen hinken wir aus verschiedenen Gründen hinterher. Generell gilt, dass es momentan wenig Spaß macht, Baumaßnahmen durchzuführen, da es recht schwierig ist, überhaupt geeignete Firmen zu finden, die auch in gesetzter Frist Aufträge ausführen. Dazu kommt, dass die Baupreise explodieren. So haben wir Ausschreibungen, deren Angebote bis zu 40 Prozent über der Kostenberechnung liegen. Manchmal hat man das Gefühl, dass von einigen Anbietern vergessen wird, dass die Öffentlichen auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten gute Partner waren und sind. Diesen Preiswahnsinn geht der Verband nicht mit. Daher konzentrieren wir uns aktuell vorrangig auf Maßnahmen, die wirtschaftlich sind, oder mit eigenem Bautrupp durchgeführt werden können. Eine aktuelle Übersicht über den Stand der insgesamt aktuell 34 Maßnahmen findet man auf unserer Internetpräsenz.

Was ist aus den Plänen geworden, die Schmutzwasserentsorgung des Verkehrsflughafens Cochstedt von der Stadt Hecklingen in die Regie des Verbandes zu übernehmen?

Der Stadt Hecklingen liegt für die Übernahme der Aufgabe der Schmutzwasserentsorgung des Flughafens Cochstedt ein Angebot des Verbandes aus dem Jahr 2016 vor. Selbiges gilt im Übrigen für die Niederschlagswasserbeseitigung für den gesamten Ort Cochstedt. Daher befasse ich mich aktuell mit dem Thema nicht, da es keinen neuen Sachstand gibt. Aber eines sollte auch klar sein: Je mehr der Flughafen ausblutet, desto unwirtschaftlicher und damit unwahrscheinlicher wird eine Übernahme der Aufgabe. Die Schmutzwassergebühren liegen mit 9,10 Euro/Kubikmeter schon jetzt außerhalb des Erträglichen und werden weiter steigen. Sicher keine gute Voraussetzung für gewerbliche Ansiedlungen. Das Defizit werden am Ende die Steuerzahler in Hecklingen tragen.

Am 30. Juni 2020 endet ihr Vertrag als Geschäftsführer des WAZV. Werden Sie sich für eine zweite Legislaturperiode bewerben?

Zunächst sind es noch fast zwei Jahre bis zum Auslaufen meines Vertrages. Da fließt noch viel Wasser die Bode runter. Rechtlich verhält es sich so, dass die Verbandsversammlung meinen Vertrag auch ohne erneute Ausschreibung verlängern kann. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern läuft sehr gut, ich habe ein tolles Mitarbeiterteam und noch einige Projekte in der Schublade, die über das Jahr 2020 hinaus umgesetzt werden sollen. Wenn dies die Verbandsversammlung auch so möchte, sehe ich momentan keinen Grund, der gegen eine zweite Amtszeit spricht.