Wieder mehr Interesse an ureigenen StaßfurterTraditionen wecken - auch das soll mit Hilfe eines eigenen Ortschaftsrats erreicht werden. Hier ein sehr gut besuchter Auftakt des Salzlandfests 2015 an den ältesten Kalischächten der Welt. Die Resonanz an diesem Stadtfest hatte zuletzt stark abgenommen.

Foto: Falk Rockmann