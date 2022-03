Trotz hoher Corona-Infektionszahlen und Empfehlung vom Landesverwaltungsamt: Politiker im Salzlandkreis wollen keine digitalen Sitzungen

Kontakte minimieren: Nur so kann die Pandemie eingedämmt werden. Das Landesverwaltungsamt hat offiziell die Notsituation ausgerufen. Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte können digital tagen. Aber sie wollen es in großen Teilen nicht.

Staßfurt/Egeln/Hecklingen - Ganz so einfach ist es nicht, von einer klassischen Ratssitzung in den digitalen Raum zu wechseln. Es bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Die hat das Landesverwaltungsamt am Montag geschaffen, indem es die Notsituation für kommunale Gremien festgestellt hat. Befristet bis 30. April 2022 können kommunale Vertretungen ihre Sitzungen per Videokonferenz abhalten.