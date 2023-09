Mit Schotter sollten die größten Probleme beseitigt werden. Dann kam ein Gewitter und alles ist mindestens so schlimm wie vorher. Warum die Frau eines Landwirtes auf Hakeborn der Gemeinde Steuergeldverschwendung vorwirft.

Trotz Reparatur: Warum der Försterweg in Hakeborn schon wieder kaputt ist

Der frisch reparierte Försterweg in Hakeborn ist nach dem Unwetter für die Landwirtschaft kaum noch befahrbar.

Hakeborn - In Hakeborn gibt es nach den vergangenen Unwettern große Probleme mit dem Försterweg und dem Quedlinburger Weg. „Der Försterweg wurde jetzt mit 10 000 Euro Steuergeldern mit rotem Schotter ausgebessert. Jeder wusste von vornherein, dass dieses Geld rausgeschmissen wird, da es nicht mit Sinn und Verstand gemacht wurde“, ärgert sich Manuela Weber, deren Mann in Hakeborn einen landwirtschaftlichen Betrieb hat.

Landwirt wusste nicht, wie er die Ernte über den Berg bekommt

Am vergangenen Sonnabendmorgen sei nach einem Starkgewitter alles weg gewesen und das Geld damit in den Sand gesetzt. „Das sind unsere Gelder, die wir zahlen. Und als Dank werden wir so behandelt“, sagt Weber. „Wir wussten nicht, wie wir unsere Ernte über den Berg bekommen sollen. Und ich wusste nicht, wie ich meine Männer mit Essen versorgen konnte, da kein Weg befahrbar war“, beklagt sie.

Auf die Vorwürfe angesprochen, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Axel Großheim (parteilos): „Es ist verständlich, dass es Kritik am Ausbau des Försterweges in Hakeborn gibt.“ Die Entscheidung, den Weg mit Schotter zu versehen, sei jedoch „aus akuten Gründen“ getroffen worden.

Bürgermeister: Schneller Schotter war notwendig

„Nach den jüngsten Unwettern war der Zustand des Weges so schlecht, dass er praktisch unbefahrbar wurde. Um die Zufahrtsgewährleistung der Anwohner zu ihren Grundstücken kurzfristig sicherzustellen, war diese schnelle Schotterung notwendig.“

Die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden. Der Gemeinderat habe in einer Arbeitsberatung über die Situation diskutiert und sie anschließend als Beschlussvorlage in der vergangenen Sitzung behandelt. Darüber sei also demokratisch abgestimmt worden. „Langfristig ist geplant, eine andere Lösung für diesen Weg zu finden, die von einem Ingenieurbüro begleitet wird. Dabei wird auch die Frage nach der Kostenoptimierung berücksichtigt“, erklärt der Bürgermeister.

Sorgfältige Planung soll Problem endgültig lösen

Was den oberen Teil des Försterwegs betreffe, müssten die landwirtschaftlichen Betriebe vorerst auf den Warthweg und den Schneidlinger Weg ausweichen. Die langfristige Befahrbarkeit des oberen Teils des Försterweges müsse sorgfältig geplant werden. Dabei spiele auch die Finanzierung eine große Rolle besonders wenn die Kassen knapp seien. „Hier ist es wichtig, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die sowohl die Interessen der Anwohner als auch der landwirtschaftlichen Betriebe berücksichtigen“, sagte Axel Großheim.

Trotz der Kritik sei es aus seiner Sicht wichtig zu betonen, dass der Weg nach der Maßnahme im unteren Teil immer noch in einem befahrbaren Zustand für die Anwohner des Försterwegs sei. „In Anbetracht der akuten Situation und der Notwendigkeit, die Zufahrt zu gewährleisten, kann hier nicht von Steuergeldverschwendung die Rede sein“, meint der Bürgermeister.