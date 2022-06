Über 300 Jahre alte Mühle in Hakeborn zum Mühlentag erstmals wieder geöffnet

Der Besitzer der Hakeborner Bockwindmühle, Sven Schulz aus Magdeburg, beteiligt sich am Pfingstmontag am traditionellen Mühlentag. Die Mühle hat eine wechselvolle Geschichte.

Hakeborn - Sven Schulz will seine Mühle in Hakeborn am Pfingstmontag, 6. Juni, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr erstmals seit Jahren wieder für interessierte Besucher öffnen. Dazu lädt der Magdeburger alle Mühlenfreunde aus nah und fern ein. Er will dort mit seinen Gästen ein Jahr verspätet das 333. Jahr des Bestehens dieses Denkmals feiern.