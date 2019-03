Das Fries in Athensleben soll 2020 saniert werden. Foto: Franziska Richter

Das Wappenfries in Athensleben soll 2020 saniert werden. Der Ortschaftsrat will sich dafür einsetzen, dass das schneller passiert.

Athensleben l Montagabend in Athensleben: Der Ortschaftsrat möchte ein Anliegen schnell durchsetzen, die Verwaltung rät davon ab. Ein kleines Kräftemessen, dessen „Sieger“ am Ende des Abends trotz langer Debatte immer noch nicht feststeht. Denn die Ortspolitik ist kompliziert und hat ihre Tücken.

Aber einmal von vorn. Der Ortschaftsrat von Athensleben hat einen Antrag gestellt. Das Wappenfries im Park des Ortes, das durch Wind und Wetter immer mehr verfällt, soll ein Dach bekommen. Dabei haben die Athenslebener alles richtig gemacht. Noch bevor der Haushalt der Stadt 2019 im Stadtrat beschlossen wird, reichten sie einen Antrag dazu ein. Kurz und knapp formuliert. Damit waren die Athenslebener pfiffiger als manch andere Ortschaftsräte, die zwar kritisieren, dass Geld für ihren Ort fehle, aber ohne Antrag eben doch nicht richtig aktiv werden.

Dass die Überdachung, alles inklusive, 15.000 Euro kosten soll, hat die Verwaltung eingearbeitet und ist eine Schätzung.

Ortsbürgermeister Jürgen Kinzel lässt bei der Abstimmung über das Geld für das Fries-Dach – die alle Athenslebener natürlich auch einstimmig befürworten werden, es ist ja ihre eigene Idee - durchblicken: „Unser Anliegen ist nicht so gut im Rathaus angekommen, denn es kostet ja Geld.“ Aber das störe ihn nicht weiter. „Da muss die Verwaltung eben damit leben“, sagt Kinzel. „Immerhin sind wir an dem Wappen schon so lange dran, schon seit der Ortschaftsrat existiert“.

Stadverwaltung erklärt

Die Staßfurter Stadtverwaltung habe Jürgen Kinzel erklärt, wie er sagt, man wolle die Überdachung des Fries nicht in diesem Jahr, sondern für 2020 einplanen. Das bestätigt der anwesende Verwaltungsmitarbeiter. Grund seien die knappe Haushaltslage und dass im Bereich Löderburg schon der Wasserturm saniert werde. Außerdem haben die Athenslebener in ihrem Antrag zum Fries-Dach gar keine Jahreszahl hineingeschrieben. Auch deswegen will die Verwaltung das Vorhaben für 2020 eintakten.

Das sehen die Athenslebener Ortschaftsräte nicht ein. „Der Antrag war so gemeint, dass das Geld für die Überdachung des Frieses in den Haushalt für 2019 kommt“, fühlt sich Ortschaftsratsmitglied Jens Stephan ein wenig verschaukelt. „Wir kämpfen gefühlt seit 20 Jahren dafür.“ Ortschaftsrätin Brigitte Lüdecke empört sich ebenso: „Und nächstes Jahr ist dann wieder etwas anderes wichtig und das Dach wird wieder verschoben.“

Die Athenslebener stimmen also noch einmal ab, dass sie das Wappen-Dach nicht erst 2020, sondern schon 2019 wollen. Das geben sie so zu Protokoll. Ende März entscheidet der Stadtrat, ob es das Geld für das Fries-Dach gibt. Aber ob bis dorthin auch der Wunsch vordringt, dass das schon dieses Jahr passieren soll?