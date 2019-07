In Hohenerxleben kam es am Mittwoch zu einem schweren Raub. Symbolfoto: Anja Guse

In der kleinen Ortschaft Hohenerxleben kam es am Mittwochabend zu einer schweren Raubstraftat.

Hohenerxleben l Das Opfer befand sich an diesem Abend in einer Gartenanlage in der Schulstraße. Gegen 22 Uhr betraten zwei Männer den Garten und forderten unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes Bargeld von der 28-Jährigen. Nachdem die Frau die Geldbörse ausgehändigt hatte, wurde das Bargeld entnommen. Im Anschluss entfernten sich die beiden Personen aus dem Garten.

Am Tag darauf erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. „Die Ermittlungen wurden aufgenommen, führten aber bisher nicht zur Ergreifung möglicher Tatverdächtiger“, teilt die Polizei mit. „Wir vermuten, dass es ein Einzelfall ist“, sagt Polizeisprecher Marco Kopitz. „Es sind viele Hintergründe möglich. Es ist zum Beispiel auch möglich, dass die Täter gezielt in den Garten kamen oder das Opfer die Täter gekannt hat.“

Bis jetzt habe sich noch kein Zeuge bei der Polizei gemeldet. „Diese sind aber unsere große Hoffnung“, erklärt Kopitz. „Es ist wahrscheinlich, dass sich bei dieser Jahreszeit noch andere Menschen in der Gartenanlage aufgehalten haben. Diese bitten wir, sich bei uns zu melden.“ Zeugen sollten sich bei der Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter (03471) 3790, melden.