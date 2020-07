In Wolmirsleben im Salzlandkreis ist eine Seniorin von einer Frau mit einem Küchenmesser bedroht worden.

Wolmirsleben (vs) l Eine 71-Jährige ist am Sonntagabend in Wolmirsleben von einer Frau mit einem Messer bedroht worden. Die Anwohnerin in der Straße am Schachtsee hatte die mutmaßliche Täterin vor dem Wohnhaus bemerkt und sie angesprochen. Die Frau habe auf die Seniorin verwirrt gewirkt und sei auf der Suche nach etwas gewesen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Plötzlich habe die unbekannte Frau ihr mitgeführtes Fahrrad ins Gebüsch geworfen und sei mit einem Küchenmesser auf die Seniorin losgegangen. Unter Drohung habe sie Bargeld von der Rentnerin gefordert. Die bedrohte 71-Jährige rettete sich zu Jugendlichen am Schachtsee. Die mutmßliche Täterin schnappte ihr Fahrrad und verschwand.

Die Polizei konnte die geflohene Frau nicht mehr auffinden. Sie wird von der Seniorin auf 25-30 Jahre alt geschätzt, andere Zeugen schätzten ihr Alter auf etwa 40. Sie hatte schulterlanges, blondes Haar und ein eher ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Die gesuchte Person trug ein buntes Sommerkleid und war mit einem weißen Damenrad unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei im Salzlandkreis unter 034713790 entgegen.