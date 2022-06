Uhland-Schule Staßfurt: Eröffnung erst im Winter 2023?

In der Uhland-Schule ist noch viel zu tun. Wann die Eröffnung sein wird, wird bald verkündet.

Staßfurt - Klappe, die traurige fünfte. Im August 2022 wird es zum fünften Mal eine Einschulung von Grundschülern in Neundorf geben. Weil das eigentliche Gebäude der Grundschule „Ludwig Uhland“ in Staßfurt-Leopoldshall noch immer nicht fertig wird, wird das Ausweichquartier erneut herhalten müssen, um den Schülern der größten Grundschule in Staßfurt eine Heimat zu geben.