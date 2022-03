Ukraine: Hecklingen bietet Flüchtlingen Zuflucht

Auch die Stadt Hecklingen will nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht abseits stehen und den leidgeprüften Flüchtlingen helfen.

An der Hecklinger Grundschule haben Kinder mit Zeichnungen, die jeder Passant der Hermann-Danz-Straße sehen kann, deutlich gemacht, was sie vom Krieg Russlands gegen die Ukraine halten.

Hecklingen - Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) hält es für sinnvoll, die Unterstützung für die ukrainischen Flüchtlinge im Rathaus zu koordinieren. Das kündigte er in der Sitzung des Ortschaftsrates Hecklingen am vergangenen Donnerstagnachmittag im Stadtsaal „Stern“ an.