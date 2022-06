Ukraine-Krieg: Egelner sammeln für Menschen in Not

Egeln - Die zweite Protestkundgebung gegen den völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine findet am 7. März, 17 Uhr, auf dem Marktplatz in Egeln statt. Die Mädchen der Dance Factory haben sich dafür etwas Besonderes ausgedacht. Sie wollen dort für den Frieden tanzen. Unterstützt wird die Willenskundgebung vom Pfarrer des evangelischen Pfarrbereiches Egeln, Wolfgang Loebe, vom Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE), vom Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates Peter Fries (CDU), von Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) und weiteren Akteuren. Sie laden alle Bürger ein, an dieser Veranstaltung für den Frieden in Europa teilzunehmen. Bei der Registrierung von Flüchtlingen aus der Ukraine hatte es zuletzt Probleme gegeben, letztlich lösten sich diese aber schnell.