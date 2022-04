Ukraine-Krieg: Salzlandkreis sucht Ärzte für ukrainische Kinder

Staßfurt (vs) - Dabei wird der allgemeine Gesundheitszustand überprüft sowie der Masernimpfstatus abgefragt. „Wir suchen insbesondere Hausärzte und Ärzte im Ruhestand, die uns bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen“, erklärt Landrat Markus Bauer. Er verweist darauf, dass die Kinder aus der Ukraine unabhängig ihrer exakten Aufenthaltsdauer so schnell wie möglich einem geregelten Tagesablauf mit anderen Kindern nachgehen können. Das sei für ihre weitere Entwicklung enorm wichtig.

Der Fachdienst Gesundheit des Salzlandkreises kann diese zusätzlichen Untersuchungen aufgrund des weiterhin enorm hohen Infektionsgeschehens im Salzlandkreis personell nicht abdecken. Auch die allgemeine Versorgung mit Kinderärzten im Salzlandkreis ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung in einigen Orten kritisch.

Derzeit befinden sich 165 ukrainische Kinder zwischen null und sechs Jahren sowie 351 ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter im Salzlandkreis. Sie können nach ihrer Registrierung im Fachdienst Ausländer- und Asylrecht grundsätzlich eine Kindertagesstätte bzw. Schule besuchen.

Kinder im schulpflichtigen Alter sollen zunächst in sogenannten Ankunftsklassen auf den Regelunterricht in Grund- und Sekundarschulen vorbereitet werden. Die dafür notwendigen Vorbereitungen trifft der Salzlandkreis derzeit in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Landesschulamt sowie den Städten und Gemeinden. Die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten koordiniert der Fachdienst Jugend und Familie des Salzlandkreises.

Interessierte Ärzte können sich mit dem Fachdienst telefonisch unter 03471/684 1470 bzw. per E-Mail an in Verbindung setzen. Grundsätzlich kann der Salzlandkreis geeignete Untersuchungsräume in Bernburg zur Verfügung stellen. Hilfreich wäre nach Auffassung der Kreisverwaltung jedoch, wenn die Kinder aus der Ukraine wohnortnah in geeigneten Praxisräumen untersucht werden können.