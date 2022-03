Ukraine-Krieg: Wie die Salzland-Abgeordneten auf Sanktionen gegen Russland reagieren

Krieg vor der Haustür. Was in Europa jahrzehntelang unvorstellbar war, ist schreckliche Realität geworden. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Was sagen die Bundestagsabgeordenten aus dem Salzland?

Ukrainische Soldaten auf einem gepanzerten Mannschaftswagen fahren an Menschen vorbei, die ihre Habseligkeiten auf der Flucht vor dem Konflikt tragen, in der Region Wyschgorod in der Nähe von Kiew, Ukraine.

Staßfurt (sl) - In unserer Reihe „Im Wählerauftrag – vier Jahre in Berlin – Was machen Sie dort so?“ betrachten wir in regelmäßigen Abständen „Bundestagsgeschichten unter der Salzland-Lupe“. Heute haben wir die Abgeordneten zum Krieg in der Ukraine gefragt: Was halten Sie von den Sanktionen gegen Russland und den Aufrüstungsplänen der Bundesregierung? Wie, glauben Sie, wird sich dieser Krieg auf die Menschen im Salzland auswirken?