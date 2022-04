Ukraine: Warum in Hecklingen ohne Helfer mit Herz nichts läuft

Die ukrainische Dolmetscherin Sonya Savchenko, die derzeit in Aschersleben wohnt, gibt jede Woche im Anbau des Dorfgemeinschaftshauses in Groß Börnecke den Kriegsflüchtlingen Deutschunterricht, damit sie sich besser in Deutschland zurecht finden.

Hecklingen/Groß Börnecke - Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) nannte die Zahl von 41 Personen aus der Ukraine, die in Hecklingen Zuflucht gefunden haben. In Groß Börnecke sind es 32 Ukrainer und in Cochstedt sieben, in Schneidlingen hingegen null.