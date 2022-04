Ukrainer finden Zuflucht in Egeln: „Dieser Krieg ist ein absoluter Wahnsinn“

Die Menschen in der Egelner Mulde haben ein großes Herz. Sie haben bislang 45 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

Gleich nach dem Beginn des Überfalls Rußlands auf die Ukraine fand in Egeln eine Willensbekundung für den Frieden auf dem Marktplatz der Stadt gemeinsam mit der evangelichen Kirche statt.

Egeln - „Bei den 45 Flüchtlingen aus der Ukraine, die in der Egelner Mulde aufgenommen wurden, handelt es sich fast alles um Frauen und Kinder“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) in der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung am Dienstagabend im Egelner Rathaus. „Es wird langsam eng mit Wohnraum, der sofort zur Verfügung steht. Das stellt uns vor große Herausforderungen“, fügte der Verwaltungschef hinzu.