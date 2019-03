Die „Grundschule Nord“ und die Gemeinschaftsschule „Hermann Kasten“ in Staßfurt sollen ab Ende dieses Jahres saniert werden.

Staßfurt l Ende dieses Jahres könnten die Bauarbeiten am Gebäude der Grundschule und Hermann Kasten-Gemeinschaftsschule in Staßfurt-Nord beginnen. Ein genauer Termin ist noch nicht absehbar, denn es sind noch Vorbereitungen notwendig. Der Bauantrag muss gestellt, einzelne Gewerke ausgeschrieben und Firmen gefunden werden.

„Zu den Ausweichmöglichkeiten für den Unterricht während der Bauarbeiten überlegen wir noch“, erklärt die Leiterin der Kasten-Schule Verena Frank am Freitag. Im Blick ist hat man die Förderschule Pestalozzi nebenan. Ingo Kurze, Leiter der Grundschule, visiert unterdessen das Mehrzweckgebäude auf dem Schulhof als Ersatzort an. Dort findet derzeit sowieso schon Unterricht für die Grundschüler statt.

Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder kam am Freitag an die Schule nach Staßfurt-Nord. Bei einem offiziellen Treffen mit Vertretern der Stadt, der Schulen, Eltern und des Landes übergab er den hohen Fördermittelbescheid.

1,9 Millionen Euro Förderung

Die Stadt Staßfurt erhält für die Baumaßnahme finanzielle Unterstützung von der EU und dem Land Sachsen-Anhalt. Über das Förderprogramm STARK III werden 1,9 Euro übernommen. Das sind 60 Prozent der Gesamtkosten von 3,1 Millionen Euro, die die Sanierung kosten wird. Die Gelder, die die Stadt selbst beisteuern muss, sind im Stadthaushalt 2019 und 2020 eingeplant. Gelder für die Neugestaltung des Schulhofs sieht die Stadt übrigens ab 2022 vor.

Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner, der den Förderbescheid entgegen nahm, hob die „Seltenheit“ des Gemeinschaftsprojekts hervor. Denn die Stadt Staßfurt, die für die Grundschule zuständig ist, und die Salzlandkreisverwaltung, die die Sekundarschule verantwortet, arbeiten bei dem Vorhaben eng zusammen. Es wurde sogar ein Vertrag für das Umbauprojekt zwischen beiden Behörden geschlossen, das Abstimmungen in allen Detailfragen verlangt.

Finanzminister André Schröder sagte in Staßfurt-Nord: „Durch die Sanierung gelingt eine CO2-Ersparnis von 56,1 Tonnen pro Jahr und die Lernbedingungen können verbessert werden.“

Dämmung und LED

Das Schulgebäude stammt aus den 1970er Jahren. Es soll im Zuge der energetischen Sanierung komplett gedämmt werden. Das Dach, die Kellerdecke und die Außenwände erhalten eine Wärmedämmung. Außerdem werden Fenster und Türen erneuert. Es wird auf LED-Beleuchtung umgestellt. Diese Maßnahmen zur energetischen Sanierung betreffen das Gebäude insgesamt. Hier werden Kosten zwischen Stadt Salzlandkreis entsprechend der Nutzungsquadratmeter pro Schule aufgeteilt.

Im Inneren des Gebäudes sollen Maßnahmen der allgemeinen Sanierung stattfinden. Der Brandschutz wird dem geltenden Standard angepasst. Es werden zweite Fluchtwege geschaffen, durch Fluchtbalkone oder Austritte. In den Unterrichtsräumen der „Grundschule Nord“ werden Akustikdecken eingebaut. Die Fußböden werden erneuert und die Räume neu gemalert. Hier zahlen Stadt- und Kreisverwaltung dann die Bauarbeiten, die je in ihren Räumen stattfinden.

Die Grundschule hat in Sachen allgemeiner Sanierung mehr Nachholbedarf. Wände, Fußböden, Heizungen oder Waschbecken sind zwar gut gepflegt, aber zeigen deutlich den älteren Stil. In den Räumen der Sekundarschule wird weniger „Kosmetik“ anfallen, da diese erst 2009/2010 über das Konjunkturpaket II eine Erneuerung hatten.

An der „Grundschule Nord“ in Staßfurt lernen 110 Schüler, an der Gemeinschaftsschule „Hermann Kasten“ 252 Schüler. Im ihrem Namen bedankten sich die Schulleiter für den Bescheid. Der Bestand der Schulen gilt als gesichert. 2026/2027 rechnet man mit 97 Grundschülern und 282 Sekundarschüler und 2033/2034 mit 83 Grundschülern und 256 Sekundarschülern.