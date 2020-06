Entsteht im ehemaligen Gutshaus Wolmirsleben eine Moschee? Diese Frage wird derzeit in der Gemeinde und darüber hinaus diskutiert.

Wolmirsleben l Seit einigen Wochen tut sich was an dem ehemaligen Gutshaus der Familie Schaeper an der Ortsdurchfahrt in Wolmirsleben, in dem in der DDR-Zeit die örtliche Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) ihren Sitz hatte. Seit der Wende war der stattliche Gebäudekomplex mit seinem markanten Turm zum Leidwesen der Kommunalpolitiker und Bürger dem Verfall preisgegeben.

In der jüngsten Ratssitzung erhielt Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) die Anfrage, wem das Objekt gehöre und was dort passiere. Dabei handele es sich um einen Investor aus Berlin. Er habe die heruntergekommene Immobilie erworben und wolle das Gebäude für sich und seine Familie als Wohnhaus nutzen, erklärte das Ortsoberhaupt. Details zu diesem Bauvorhaben könne er jedoch nicht nennen, denn die seien Sache des Bauherren, der schon mit der Sanierung begonnen hat. Der Bürgermeister äußerte sich aber erfreut darüber, dass durch das Engagement des privaten Investors ein „Schandfleck“ in Wolmirsleben verschwindet.

„Ich bin froh, dass die Ortslage links und rechts langsam aber sicher aufblüht. Die ,Dreckecken‘ nehmen in Wolmirsleben langsam ab. Ich finde es schön und bemerkenswert, wenn sich jemand im Ort engagiert und an unserem Ort interessiert ist“, hatte der Bürgermeister im Mai im Volksstimme-Gespräch dazu erklärt. Das direkt an der Ortsdurchfahrt gelegene Haus bot Jahre lang keinen schönen Anblick.

Haltloses Gerücht

Das sich im Volksmund hartnäckig haltende Gerücht, dass dort eine Moschee entsteht, das auch in der Ratssitzung zu vernehmen war, wies der Bürgermeister als haltlos zurück. Davon sei nichts bekannt. Dafür müssten entsprechende rechtliche Hürden genommen werden. Das entscheide nicht die Gemeinde und auch nicht die Verbandsgemeinde, sondern müsste beim Land beantragt werden, sagte Kluczka.

Christine Gallinat (Linke/SPD/Dorfgemeinschaftsverein) kann sich nicht vorstellen, dass das Objekt an der Hauptstraße eine Moschee wird. Und selbst wenn, die Wolmirslebener müssten vor einer anderen Religion keine Angst haben, sagte Christine Gallinat.

Auf Anfrage der Volksstimme, welche Voraussetzungen erfolgen müssten, um in dem Gebäude eine Moschee einzurichten, teilte der Sprecher des Bauministeriums des Landes, Andreas Tempelhof, mit, dass es sich baurechtlich um eine Nutzungsänderung gemäß der Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten handeln würde, die einer Genehmigung bedürfe. Da würden dann der Brandschutz, Fluchttreppen, Sanitäranlagen und andere hohe Auflagen eine wichtige Rolle spielen.

Von Gabriele Städter vom Landesverwaltungsamt war zu erfahren, dass es sich bei einer Moschee um eine bauliche Anlage gemäß Paragraf 2 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt handelt. „Die unteren Bauaufsichtsbehörden bei den Landkreisen oder kreisfreien Städten sind zuständig für die Errichtung, die Änderung, die Nutzung beziehungsweise Nutzungsänderung von baulichen Anlagen“, so Städter. Letztere bedürfen einer Baugenehmigung. Voraussetzung seien die Einhaltung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen.