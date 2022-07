Klage Umland fordert 170 000 Euro Ruhegeld zurück

Die Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH in Egeln ist mit ihrem Ansinnen gescheitert, gegen die Zahlung einer Pension in Höhe von 700 000 Euro an den ehemaligen Geschäftsführer Jürgen Wedekind juristisch vorzugehen.