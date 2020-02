So sah die Ehle gestern Mittag in der Tarthuner Straße in Egeln aus. Dort soll ein Container postiert werden, um das bei der Sohlkrautung anfallende Material ordnungsgemäß für den Abtransport lagern zu können. Foto: René Kiel

Für die verseuchte Ehle in der Stadt Egeln wird jetzt die Sohlkrautung vorbereitet.

Egeln l Der Unterhaltungsverband „Untere Bode“ mit Sitz in Borne kann die Sohlkrautung an der Ehle vornehmen.

Das dabei geborgene Material darf aber nicht einfach wie früher auf dem angrenzenden Acker abgelegt, sondern muss in speziellen Containern eingelagert werden. Das teilte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) in der jüngsten Stadtratssitzung am vergangenen Mittwochabend im Egelner Rathaus mit. Damit spielte er auf die Anfang 2018 bekannt gewordene Verseuchung des Gewässers mit solchen krebserregenden Chemiekalien wie PCB und PCN an. Sie stammen aus der Produktion der ehemaligen Alkaliwerke in Westeregeln und haben sich auf dem Grund der Ehle abgesetzt.

Container für Aushub

„Für die Zwischenlagerung und -sammlung des Aushubs wurden in der Stadt bereits drei Container-Stellplätze ausgewählt. Dabei handelt es sich um den Platz am Trafohäuschen an der Klostersiedlung, die Furt in der Tarthuner Straße sowie der Platz am Garagenkomplex in der Tarthuner Straße“, sagte der Kommunalpolitiker.

Das Ganze geschehe in Absprache mit der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF).

Zunächst werden erst einmal die Containerstellplätze vorbereitet, sagte die Geschäftsführerin des Verbandes Martina Ritterhaus der Staßfurter Volksstimme. Die Sohlkrautung selbst soll im kommenden Monat in Angriff genommen werden. Die Arbeiten werden sich voraussichtlich von einer Woche bis zu 14 Tagen hinziehen je nach Verlauf.

„Dafür müssen in der Klosterstraße zwei kleine Nussbäume entfernt werden. Das ist bereits mit der Unteren Naturschutzbehörde des Salzlandkreises abgestimmt worden“, sagte die Geschäftsführerin.

Die Sohlkrautung, die den gesundheits- und arbeitsunfallrechtlichen Anforderungen entsprechend durchgeführt werden, wird die Firma Grün-Service Kahse GmbH aus Nienburg im Auftrag des Unterhaltungsverbandes vornehmen. Abgefahren wird das Material dann von einem anderen Unternehmen.

Schwere Technik

Wie Stöhr mitteilte, werde an der Ehle schwere Technik eingesetzt. Sollte dabei zum Beispiel die Schotterstraße Schaden nehmen, müsse diese wieder hergerichtet werden. Die Landesanstalt für Altlastenfreistellung habe bestätigt, wenn dort ein finanzieller Aufwand notwendig werde, dafür aufzukommen, sagte Stöhr.

Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) begrüßte die Ankündigung. „Das muss auf jeden Fall gemacht werden“, sagte er. Mit Unbehagen beobachtet der Kommunalpolitiker, dass das Wasser der Ehle steigt. „Wir werden das beobachten“, sagte Luckner.

Der Fraktionschef von Bündnis 90/Grüne, Reinhard Köpke, wollte wissen, ob die bei der Krautung entstehenden Haufen gesichert werden. „Oder sind das Kinderspielplätze?“ Dazu seien ja die Container da, erklärte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister.

„Wie gehen wir mit Hochwasser um?“, fragte Stadtrat Reiner Röhr (CDU). Er möchte keine nassen Keller in der Klostersiedlung haben. „Wir können nur hoffen“, so der Bürgermeister.

Die Mahd wurde dort ordnungsgemäß erledigt, stellte die damalige Stabsstellenleiterin in der Landkreisverwaltung Karin Pfeiffer im November fest. „Das Ausschreibungsergebnis für die Sohlkrautung fiel allerdings exorbitant hoch aus. Der Schadstoffgehalt des am Kraut anhaftenden Ehlesediments wird die Entsorgung in einer speziellen Anlage erfordern. Zum anderen wurde die Ehle seit vielen Jahren nicht wirklich entschlammt, so dass stellenweise der Wasserspiegel fast identisch mit der Schlammoberfläche ist.“ Zum Umgang mit diesem Problem habe es mit dem Unterhaltungsverband in Borne, der Wasserbehörde und der Landesanstalt für Altlastenfreistellung in der ersten Novemberwoche eine Beratung gegeben, sagte Pfeiffer.