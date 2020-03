Am Mittwoch gab es in der Mensa ein Planungstreffen. Mit dabei waren auch die Lehrer Manja Marx (links) sowie Matthias Mann und Andrea Wegner. Die Achtklässler Jan Hübner und Ashley Korritke protokollierten. Foto: Enrico Joo

Es war ruhig um die Umwelt-AG „Enfuturement“ am Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt. Nach einigen Rückschlägen geht die Arbeitsgruppe neue Wege.

Staßfurt l Ozzy ist grün, hat süße, schwarze Augen und winkt in die Kamera. Alle mögen Ozzy. Und Ozzy, die Schildkröte, mag Bob, den Tintenfisch. Es ist schon ein entzückendes Pärchen, das sich da versammelt hat. Zusammen grüßt das tierische Duo als doppeltes Maskottchen von dem Plakat, das auf die neueste Aktion der Umwelt-AG „Enfuturement – Environment & Future“ am Dr.-Frank-Gymnasium in Staßfurt hinweist. „Bäume Boom. Im Frühjahr findet unsere Baumpflanzaktion statt“, steht da geschrieben.

Im April 2019 gründeten Tom Nebel, Lea Uhde und Nina Kleemann ihre Umwelt-AG, mit der sie vor Ort einen Beitrag leisten wollten für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimaschutz. Ja, zwischendurch war es recht ruhig geworden. Wo am Anfang Enthusiasmus und fiebriger Eifer die AG antrieben, gab es bald Leerlauf. Aus verschiedenen Gründen. „Der Enthusiasmus der Gründer ist unerschöpflich. Aber es ist schwer, andere damit anzustecken“, erklärt Politik- und Geschichtslehrer Matthias Mann. Besonders Fünft- und Sechstklässler sind schwer bei der Stange zu halten, wenn es keine kurzfristigen und konkreten Aufgaben gibt.

Aber es waren auch ganz profane Dinge, die unüberwindbar waren. So war es eine der ersten Ideen, eine plastikfreie Mensa vorzuhalten. Hier kamen die etwa 20 bis 30 Schüler samt der Lehrer nicht weiter. „Der Essensanbieter hat zwischendurch gewechselt“, erklärt Gründer Tom Nebel. „Dadurch kamen wir da ins Stocken.“

Probleme bei der Umsetzung

Eine andere Idee war es, in den Klassenräumen Mülltrennung einzuführen, also vor allem Plastik zu separieren. „Das ist aber leider aus organisatorischen Gründen nicht möglich“, erklärt Matthias Mann. „Das schafft die Firma, die den Müll entsorgt, nicht. Aus zeitlichen und personellen Gründen.“ Dieser mentale Tiefschlag war schwer zu verdauen. „Wir haben in diese Idee viele Monate geopfert und sehr viel investiert“, sagt Tom Nebel. „Das war schon enttäuschend.“ Auch die Idee des „Foodsharings“, also des Teilens des Essens, wurde verworfen. Kinder, die zu viel Essen mitbekommen hatten von ihren Eltern, sollten dieses in einem Sammelbereich zur Verfügung stellen, damit es nicht im Müll landet. Aber auch das war zu idealistisch gedacht.

Und dann kamen eben die langen Sommerferien, ein neues Schuljahr begann und einige Schüler sprangen ab, weil die Umsetzung von Ideen „einfach zu lange gedauert hat“, wie Englisch- und Ethik-Lehrerin Andrea Wegner sagt. Beim Neustart mussten neue Schüler gefunden werden. Und es brauchte eine neue Philosophie. Statt nach innen organisiert sich die Umweltgruppe nun nach außen und versucht starke Partner zu finden. Ein erstes Ergebnis konnte Andrea Wegner am Mittwoch verkünden. „Die Salzlandsparkasse hat uns Unterstützung bei Baumpflanzungen zugesagt“, sagt die Lehrerin.

Ein erster Baum wird in Schulnähe gepflanzt. Der Schulförderverein hat dabei die Gelder eingetrieben. Denn so ein Baum kostet ja auch gleich mal 250 Euro. Weitere sollen aber folgen. Diese Baumpflanzungen möchte die Salzlandsparkasse dann finanziell unterstützen. „Ich finde es toll, wenn sich junge Menschen für die Gemeinschaft engagieren. Das ist super wichtig“, sagt Katrin Winkler-Hindricks, die die Lehrerinnen Andrea Wegner und Nancy Klaus in der vergangenen Woche empfangen hatte.

Weitere Sponsoren

Gelder für die Unterstützung durch die Salzlandsparkasse kommen aus dem Projekt „Klimaeuro“. Wenn die Bäume dann stehen, kümmert sich die Umwelt-AG „Enfuturement“ auch um die Pflege. Vielleicht ist auch eine Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr denkbar, die ihre Löschübungen an den Bäumen abhalten könnte.

Die Salzlandsparkasse soll aber nicht der einzige große Partner sein. Andrea Wegner sagt: „Es gibt einen weiteren großen Sponsor. Den kann ich aber noch nicht nennen.“ Grundsätzlich gilt: Durch starke Partner will sich die Umwelt-AG ein breiteres Fundament setzen. „Wir brauchen mehr finanziellen Spielraum, mehr Manpower. Wir haben gemerkt, dass es schwierig ist, konkrete Projekte umzusetzen“, erklärt Matthias Mann.

Angeschoben wurde die Neuausrichtung natürlich von den Lehrern. Weil diese die Kontakte nach außen haben. Sobald aber die Projekte laufen, werden die Schüler das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Dabei soll es auch bleiben. „Es soll nicht Lehrer gesteuert sein. Die Schüler sollen es steuern“, sagt Mann. Denn die hatten ja auch die Idee für die Gründung. „Anfangs haben wir viel gebrainstormt“, erzählt Gründungsmitglied Tom Nebel. Nachdem es zwischendurch einen Schwund an Mitgliedern gab, sind es jetzt wieder über 20 Schüler, die sich engagieren.

Es gibt vier Arbeitsgruppen, einst waren es fünf. „Die Mülltrenngruppe wurde aufgelöst“, so Mann. Aktiv sind noch die Baumpflanzgruppe, die Social-Media-Gruppe, die Planungsgruppe und die Postergruppe. Die Achtklässlerin Ashley Korritke zum Beispiel betreut die Plattformen auf Facebook und Instagram. „In Eigenverantwortung“, wie Lehrer Matthias Mann betont. 22 „Follower“ hat die Umwelt-AG auf Facebook. Auf den bei Teenagern beliebteren Instagram interessieren sich 72 Menschen für die Aktivitäten. Was freilich auch ausbaufähig ist.

Das Problem von „Enfuturement“: Es muss auch einen Generationenwechsel geben. Die drei Gründer Tom Nebel, Lea Uhde und Nina Kleemann bauen in diesem Jahr ihr Abitur. Schon während der Prüfungen, die in vier bis fünf Wochen beginnen, wird der Kopf verständlicherweise so voll sein, dass das Trio keine Zeit mehr haben wird, sich um die Umwelt-AG zu kümmern. Und wenn die drei im Sommer die Schule und dann vielleicht sogar Staßfurt verlassen, braucht es neue Köpfe. Damit die Arbeitsgruppe nicht stirbt. Tom Nebel jedenfalls kann sich vorstellen, auch weiter zu helfen, so weit er kann. „Solange ich noch nicht studiere, kann ich bei Sitzungen vorbeischauen“, sagt er.

Müllskulptur als Mahnung

Im neuen Schuljahr braucht es aber nicht nur neue Köpfe, sondern auch neue Ideen. Und neue Ansätze. Möglich wäre es zum Beispiel, an die Eltern heranzutreten. „Es gibt die Idee, Eltern bewusst anzusprechen, dass die Kinder nicht immer direkt vor die Schule gefahren werden.“ „Elterntaxis“ sind ein Problem. Aber gerade in der noch dunklen Jahreszeit soll diese Idee nicht angefasst werden. „Leider sind auch einige Kinder geprägt vom Elternhaus. Die Eltern halten es für Quatsch, sich für das Klima einzusetzen. Dementsprechend wird die Umwelt-AG von einigen Schülern belächelt“, erklärt Mann.

Eine Idee ist aber ziemlich konkret. Am Mittwoch einigten sich Lehrer und Schüler der Umwelt-AG darauf, am 7. Mai wieder einen Müllsammeltag zu veranstalten. Die Müllsammler heißen jetzt neudeutsch „Waste Watcher“. Die Umwelt-AG plant im Zuge dieses Tages eine Müllskulptur zu erstellen, um darauf hinzuweisen, dass viel zu viel Müll herumliegt. Organisieren will das Matthias Mann. Aber die Schüler werden es mittragen. „Es sind in den Arbeitsgruppen immer Gespräche auf Augenhöhe“, so Mann.