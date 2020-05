In Bernburg ist ein 59-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne gefahren.

Bernburg (vs) l In Bernburg auf der Ilberstedter Straße ist bei einem Unfall am Dienstagabend ein 59-Jähriger verletzt worden. Er war mit seinem Renault in Richtung der Julius-Brumme-Straße unterwegs, als er das Lenkrad nach rechts verriss und gegen eine Laterne prallte. Dabei verletzte sich der Mann, wollte aber nicht behandelt werden.

Durch die Wucht des Aufpralls fiel die gesamte Beleuchtung auf der Ilberstedter Straße aus.