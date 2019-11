Das Auto liegt in einer Kurve am Bruchtor seitlich um. Foto: Volker Müller

Bei einem Unfall im Nebel kippte in Groß Börnecke ein Pkw um.

Groß Börnecke l Einsatz für zwei Feuerwehren der Stadt Hecklingen am späten Freitagabend. Kameraden aus Groß Börnecke und Hecklingen rückten aus. Denn in Groß Börnecke kam es gegen 22 Uhr zu einem Unfall.

Einen Pkw hat es auf den ersten Blick aus der Kurve getragen, er liegt seitlich um. Das ereignete sich in einer Kurve der Bahnhofstraße zum Bruchtor in Groß Börnecke, Richtung Schneidlingen.

„Wir wurden alarmiert, weil Betriebsstoffe ausliefen“, berichtet Stadtwehrleiter Steffen Bruchhardt auf Nachfrage. Denn bei solchen Unfällen kann Kühlwasser oder Kraftstoff auslaufen, daher werde vorsorglich immer die Feuerwehr alarmiert, so Bruchhardt. Hecklingen sei nur kurz da gewesen mit zehn Kameraden und zwei Einsatzfahrzeugen. Die Groß Börnecker rückten mit drei Fahrzeugen und 16 Helfern aus. Krankenwagen und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Nur ein Fahrzeug war in den Unfall verwickelt. Augenzeugen berichten, dass der Fahrer des Wagens diesen auch selbstständig verlassen konnte. Er wurde vom Rettungsdienst übernommen. Auch die Polizei war vor Ort und übernahm die Unfallstelle. Der Verkehr konnte vorbei geleitet werden. Ob der starke Nebel an diesem Abend eine Ursache des Unfalls gewesen sein kann, ist bisher unklar.