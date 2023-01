Abschleppwagen kracht in Bürogebäude

Ein Abschleppwagen ist in Löderburg in ein Bürogebäude gekracht. Der Fahrer wurde schwerverletzt in eine Klinik geflogen.

Dieser Abschleppwagen krachte am frühen Freitagmorgen in Löderburg in ein Bürogebäude.

Löderburg - Es ist kurz nach 3 Uhr. Die Straßen sind noch spiegelglatt. Auf der Thiestraße in Löderburg ist ein Abschleppwagen ortsauswärts unterwegs. Der 60-jährige Fahrer kommt gerade von einem Einsatz und will nach Hause.

Plötzlich verliert er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fährt in Höhe der Einmündung Marbestraße geradeaus. Auch die Bordsteinkante kann den Aufprall nicht verhindern. Der Lkw kracht frontal in ein Bürogebäude. Der Fahrer wird dabei eingeklemmt. Kameraden der freiwilligen Feuerwehr bergen den Schwerverletzten.

Unfall in Löderburg: Fahrer schwer verletzt

Neben den Löderburger und Staßfurter Kameraden eilen Rettungssanitäter und Notarzt zum Einsatzort. Ein Rettungshubschrauber wird zusätzlich angefordert. Der bringt den schwer verletzten Abschleppwagen-Fahrer ins Klinikum nach Halle.

Steffen Bruchhardt, Chef des Abschleppunternehmens aus Staßfurt, ist Stunden später noch sehr betroffen von dem nächtlichen Drama mit seinem Kollegen. Dem Verunglückten kann er vorerst nur beste Genesungswünsche nach Halle senden.

Helfer der THW-Ortsverbände Staßfurt und Quedlinburg stützen das Gebäude an der Thiestraße/Ecke Marbestraße in Löderburg mit Holzkonstruktionen ab. Falk Rockmann

Wie Polizeisprecher Marco Kopitz vom Revier Salzland berichtet, musste der Lkw bis zur statischen Überprüfung in der Hauswand verbleiben und konnte erst am Vormittag geborgen werden. Andere Personen seien bei dem Unfall nicht verletzt worden. Im Gebäude mit Büro der Umland-Wohnungsgesellschaft befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand.

Lkw kracht in Haus: Tausende Euro Schaden

Am Abschleppfahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro, wie die Polizei schätzt. Der genaue Schaden am Haus konnte noch nicht beziffert werden. Auch ein statisches Gutachten stehe noch aus, sagte der Polizeisprecher. Nach ersten Einschätzungen liege der Schaden auch hier bei etwa 50.000 Euro.

Die Unfallstelle war zeitweise vollgesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Helfer des Technischen Hilfswerks von den Ortsverbänden Staßfurt und Quedlinburg sicherten das Gebäude. Die ersten THW-Helfer waren gegen 4.15 Uhr vor Ort. Im Laufe des Vormittags sind die zehn Staßfurter und acht Quedlinburger mit der Errichtung eines Abstütz-Systems beschäftigt, nachdem eine Erst-Einsatz-Konstruktion im Bereich des Zusammenstoßes von einem Baufachberater als nicht ausreichend befunden wurde. So werden vorgefertigte, etwa fünf Meter lange Holzbalken zurechtgeschnitten und miteinander verbunden, damit auch wirklich keine Mauer des beschädigten Gebäudes auf die Straße rutschen kann.

Auch die Kameraden aus der Fachwerk-Stadt sind im „normalen Leben“ nicht unbedingt Zimmerleute, sondern in allen möglichen Branchen beschäftigt. Ihr Zugführer Sebastian Wallborn erklärt, dass sie ihre spezielle Ausbildung zur Bauwerksabstützung im THW erfahren haben. Bei einem Einsatz am Kornmarkt in Quedlinburg habe man bis 15 Meter hohe Konstruktionen gebaut, sagt Wallborn. Auch in Berlin-Neukölln waren sie im Einsatz, wo ein Gebäude in eine Baugrube abzustürzen drohte. Zuletzt leisteten die Fachkräfte des Quedlinburger Ortsverbands technische Hilfe, nachdem ein Wohnhaus in Wegeleben (Vorharz) nach einem Wasserrohrbruch unterspült worden war und einzustürzen drohte.

Auch die Helfer des Staßfurter THW-Ortsverbands waren 2022 wieder mehrmals auswärts unterwegs. Da sie über einen großen Radlader verfügen, wurden sie beispielsweise zuletzt Heiligabend zur Beräumung einer Ferienanlage in Friedrichsbrunn alarmiert, die völlig niedergebrannt war. Ortsbeauftragter Christian Wieser erinnert zudem an den unvergesslichen Lagerhallenbrand Ostern in Neustaßfurt und die Waldbrandbekämpfung im Harz im September.