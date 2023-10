Ungepflegter Friedhof: Es wuchert zwischen den Gräbern in Staßfurt

Die Gemeinschaftsgräber auf dem Friedhof an der Hohenerxlebener Straße werden nur wenig bis kaum gepflegt. Ute-Gerlind Stein kann zwar das Grab ihres Mannes noch pflegen, bei den Nachbargräbern sieht es hingegen wüst aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Jeden Tag besucht die Staßfurterin Ute-Gerlind Stein das Grab ihres Ehemannes. Sie hackt das Unkraut weg, schneidet Efeu zurück und sorgt für etwas Farbe am Grab. Schön soll es aussehen, sagt sie. 2017 ließ sie ihren Ehemann, den sie schon 2009 verloren hat, in die Urnengemeinschaftsanlage des Leopoldshaller Friedhofes an der Hohenerxlebener Straße umbetten.