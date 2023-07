Wer einen Sportfischerschein machen will, kann sich beim Verein „Am Bodestrand“ in Unseburg anmelden, der die Jugend auf die Prüfungen vorbereitet.

Unseburg - René Kiel

Das Angeln wird auch bei Kindern und Jugendlichen zu einem immer beliebter werdenden Hobby. Die Grundvoraussetzung, um diesen Sport ausüben zu können, ist jedoch eine Jugendfischerprüfung und Friedfischfischerprüfung.

Die nächste führt der Sportfischerverein „Am Bodestrand“ 1922 Unseburg am Freitag, 29. September 2023 in seinem Vereinsheim in der Bahnhofstraße 1a in Unseburg durch.„Mit bestandener Prüfung können Kinder ab 8 Jahren sowie Jugendliche und Erwachsenedie Friedfischfischerei ausüben“, teilte der zweite Vorsitzende Uwe Beyer mit. Seinen Worten zufolge müssen zur Prüfung grundlegende Kenntnisse der Angelfischerei, das Verhalten während der Fischereiausübung, der Umgang mit Fischereigeräten und das Versorgen gefangener Fische vom Prüfling erläutert werden. Die Prüfung erfolgt mündlich.

Im Vorfeld bietet der Unseburger Verein für die Prüfungsteilnehmer wieder zwei Vorbereitungskurse an. Diese werden am Montag, 25. September, und am Mittwoch, 27. September, jeweils in der Zeit von 17 bis 19 Uhr stattfinden. Interessierte Teilnehmer werden um eine zeitnahe Anmeldung zu den Vorbereitungskursen und zu dem Prüfungsgespräch gebeten.Die Anmeldung zu diesem Lehrgang kann ganz einfach über die entsprechenden Formulare, welche auf der Internet-Homepage des Vereins „www.angelverein-unseburg.de“ zum Download zur Verfügung stehen, erfolgen. Zudem liegen sie ebenfalls in der Verkaufsstelle Mc Pets Tiernahrung in der Bahnhofstraße 7a in Unseburg aus.Der Verein ist per E-Mail: angelverein.unseburg@googlemail.com zu erreichen.

30 Stunden Pflichtlehrgang sind Voraussetzung

Außerdem findet am 9. September die nächste Fischereiprüfung im Salzlandkreis statt und zwar in Bernburg (Saale). Der Erwerb eines Fischereischeines setzt in Sachsen-Anhalt das Bestehen einer Fischerprüfung voraus. Jeder, der eine Prüfung ablegen möchte, muss zur Vorbereitung einen 30-stündigen Pflichtlehrgang belegen.

Auch dazu bietet der Sportfischerverein „Am Bodestrand“ 1922 Unseburg einen Lehrgang an. Als Datum wurden der 26. und der 27. August sowie der 2. und 3. September genannt. Austragungsort ist auch hier das Vereinshaus in Unseburg. Die Lehrgangsgebühr beträgt 85 Euro.Die Schulungsunterlagen für alle Themen werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt, hieß es. Bei Fragen zu diesem Fischereiprüfungs-Lehrgang in Unseburg können sich Interessierte per Telefon (0172) 510 67 32 melden.

Der Verein konnte im vergangenen Jahr bereits sein 100-jähriges Bestehen feiern. Er steht seitdem für ein attraktives und kameradschaftliches Vereinsleben, bei dem sich jeder in irgendeiner Form mehr oder weniger einbringen kann und darf. Der Wunsch der Mitglieder nach gemeinschaftlichem Erleben wird aktiv umgesetzt. Um dem Hobby in der Natur nachzugehen, diese zu entdecken und die vielseitigen Aufgaben der Fischerei zu erleben, suchen viele Jugendliche und Erwachsene die Mitgliedschaft in diesem Angelverein. Die Jugendarbeit hat einen hohen Stellenwert. Sie wird aktiv gestaltet. Zudem werden soziale Kontakte, der Zusammenhalt sowie das Natur- und Umweltbewusstsein junger Menschen gefördert.