Not macht erfinderisch Schluss mit Erotik: Aus diesem Nachtclub ist ein Corona-Testzentrum geworden

Die Lampen schimmern noch in einem warmen roten Licht. Die Stangen glänzen chromefarben. Doch Erotik liegt beim Betreten des Nachtclubs im alten Unseburger Bahnhof nicht mehr in der Luft. Das Betreiber-Ehepaar hat aus der Not eine Tugend gemacht und ein Corona-Testzentrum eröffnet.