Am Donnerstagabend zog auch durch den Salzlandkreis ein heftiges Unwetter. Es sorgte im gesamten Kreis für viele Einsätze. Die Feuerwehren mussten überall ausrücken.

In Hecklingen wurden Gullideckel nach oben gedrückt, die die Feuerwehr wieder einsetzen musste.

Staßfurt/Bernburg/Schönebeck - Das schwere Unwetter am Donnerstagabend zog auch durch den Salzlandkreis. Trotz Regenschatten gab es in Staßfurt viel Niederschlag. Die Staßfurter Feuerwehr hatte im Vorfeld in den sozialen Netzwerken eine Unwetterwarnung ab 17 Uhr herausgegeben.