Ur-Egelner im neuen Wohngebiet entdeckt

Die sechs Archäologen, die seit dem 15. März das Gelände zwischen dem Egelner Getränkemarkt und der Klostersiedlung unter die Lupe nehmen, sind inzwischen fündig geworden.

„Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir hier mit großer Sicherheit den Pestfriedhof entdeckt haben mit derzeit 150 Bestattungen aus dem Jahr 1636. Wahrscheinlich werden wir noch mehr Bestattungen finden“, sagte Ausgrabungsleiter Jan Ramsch der Staßfurter Volksstimme.

Man merke dort kleine, feine Unterschiede. So seien die Grabgruben nicht so tief ausgehoben worden oder dass sie manchmal zu kurz gewesen seien für die Bestattungen. „Man merkt, da war nicht so viel Zeit da. Es mussten sehr viele Gruben innerhalb von einem Jahr ausgehoben werden und Menschen bestattet werden“, berichtete Ramsch.

„Schwarzer Tod“ raffte einst 900 Menschen dahin

Wie Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) aus alten Dokumenten erfahren hat, soll der „Schwarze Tod“, wie die Pest im Mittelalter genannt wurde, damals mehr als 900 Menschen in Egeln hingerafft haben.

„Das weisen die Totenbücher aus. Aber man muss davon ausgehen, dass ein Teil der Toten auch auf dem regulären Friedhof beerdigt wurde“, ergänzte Ramsch.

Außerdem fanden die Archäologen dort ein Grubenhaus, welches wahrscheinlich aus dem Mittelalter stammt. „Das können wir noch nicht genau sagen. Das werden wir aber noch feststellen“, sagte der Ausgrabungsleiter und fügte hinzu: „Wir vermuten noch ein zweites. Das werden wir in Kürze untersuchen. Vielleicht finden wir ja sogar noch mehr.“ Ringsum gab es Gruben, in denen Knochen von Tieren gefunden wurden. Dabei handele es sich um Schlachtabfälle. Man wisse nicht, wozu sie zuerst genutzt wurden. Als Zweitnutzung seien sie als Abfallgruben verwendet worden. Dort seien beschädigte und defekte Gefäße, Schlachtabfälle und alle Arten von Haushaltsmüll der damaligen Zeit entsorgt worden. „Das meiste davon ist heute natürlich vergangen, aber die Knochen und die Scherben der Gefäße, die finden wir jetzt“, sagte Ramsch,.

Darüber hinaus stießen die Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, die dort tätig sind, auf einen Graben mit stehendem Wasser, der mindestens zwei Meter tief und mehrere Meter breit war. „Wir haben die Hoffnung, dass wir damit den Befestigungsgraben des alten Egelner Kastells gefunden haben. Der Nachweis steht aber noch aus. Allein von dem Graben her können wir das noch nicht sagen. Aber wir werden die Fläche rund um den Graben noch weiter untersuchen und dann finden wir hoffentlich noch mehr Hinweise“, sagte Ramsch.

„Die zweite spektakuläre Erkenntnis ist, dass wir auf der gleichen Fläche wie das Gräberfeld aus der Pestzeit Reste von einer jungsteinzeitlichen Siedlung gefunden haben aus der sogenannten Linienbandkeramik. Das ist die Zeit von etwas 5500 bis 5100 vor Christus. Da können wir uns schon sicher sein, dass es zu dieser Zeit bereits eine Besiedlung gab. Das waren die ersten Ackerbauern und Viehzüchter hier in der Region“, sagte Ramsch.

Die Ansiedlung sei durch den fruchtbaren Boden aus Löß begünstigt worden. Das hätten die Menschen damals schon gewusst. Sie hätten sich bevorzugt auf solchen Böden niedergelassen und dann hier angefangen, Ackerbau zu betreiben. Das seien aber keine neue Erkenntnisse für Egeln.

Dass man hier sehr viele Spuren aus dieser Zeit finde, sei schon sehr interessant. Aber dass es in dieser Zeit bereits eine Siedlungstätigkeit in Egeln gegeben habe, das habe man bereits gewusst, so der Ausgrabungsleiter.

Archäologen sitzt Zeit im Nacken

Den Archäologen sitzt in Egeln die Zeit im Nacken. „Wir arbeiten hier bis Mitte Juni“, sagte Ramsch. Die erste Gräben sind bereits wieder verfüllt worden. „Das wird hier alles wieder so hergerichtet, wie es früher war. Der Mineralboden wird unten eingebaut und darüber kommt der Mutterboden, der separat gelagert ist auf Halden“, so der Ausgrabungsleiter.

Jan Ramsch hofft, dass er und seine Mitarbeiter bis zuletzt gründlich arbeiten, schließt es aber auch nicht aus, dass beim Bau der dort geplanten neunzehn Eigenheime an diesem Standort in den nächsten Jahren vielleicht auch noch interessante Dinge von den Häuslebauern an das Tageslicht gefördert werden. „Das schauen wir uns dann noch mal an“, sagte Ramsch.