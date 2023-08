Eine Idee, eine Bewegung, eine Institution – so lautet das Leitmotiv des eingetragenen Vereins Staßfurter Urania. Was die Geschäftsführerin Bianca Görke, die Vorsitzende Christine Heine und das Team for Ort tun, um diesem Ziel gerecht zu werden.

Staßfurt - Die Urania hat eine lange Geschichte. Die Idee, möglichst viele Menschen durch Vorträge und Vorlesungen über das naturwissenschaftliche Weltbild auf dem Laufenden zu halten, geht auf Alexander von Humboldt zurück. Er hatte bereits 1827 erkannt, dass es wichtig ist, über neue wissenschaftliche Entwicklungen zu informieren. Seine sogenannten „Kosmos-Vorlesungen“ fanden damals große Resonanz. Diese Erkenntnis führte schließlich im Jahre 1888 zur Gründung der Urania AG in Berlin. Rasch setzte sich die Idee durch. In Staßfurt trat die Urania am 9. Oktober 1991 als Regionalverein an die Öffentlichkeit.