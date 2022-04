US-Konsulin bahnt internationale Beziehungen für „Grünen Wasserstoff“ aus Staßfurt an

Hoher Besuch in Staßfurt. Die US-Konsulin Julia Hozakowska (vorn) und Dr. Andreas Fürst (links von ihr) vom amerikanischen Generalkonsulat in Leipzig waren am Mittwoch zu Gast, um zum „Grünen Wasserstoff“ eine internationale Partnerschaft anzuberaumen. Die Stadt Staßfurt mit Oberbürgermeister Sven Wagner und der Salzlandkreis mit Landrat Markus Bauer gehören zu den Projektpartnern ebenso wie das Ministerium für Wissenschaft und Energie, die Landesenergieagentur, die Stadtwerke Staßfurt, die EMS und das Energieunternehmen MVV.

Foto: F. Richter